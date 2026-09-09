Niger: Cette méthode Tiani et ses hommes-clés qui dessinent le nouvel âge d'or du pétrole nigérien

L'exploitation et la gestion du pétrole nigérien sont loin d'être un fleuve tranquille. Ses enjeux géostratrégiques colossaux manquent de mordant. Brusquement, tout change avec la montée en puissance de trois visages prégnants (Barké, Dr Sahabi et l'expert Tini, ex-éminence grise du célèbre cabinet Mazars) qui pilotent le cockpit et brisent avec brio les codes face aux majors dont les pelleteuses agaçaient et faisaient désordre. Confidentiel Afrique publie l'éclairage de haute facture de l'expert Dr Aboubakary Moukimou Mourana.

Trois visages, trois compétences pour l'émergence de l'or noir nigérien

Un seul combat pour la revalorisation de la part du Niger, celui de l'imposition du contenu local prend de l'amplititude. La volonté des autorités nigériennes à faire du rapatriement rigoureux des devises une priorité accélère la cadence des paris audacieux engagés.

Au coeur de la dynamique de refondation et de souveraineté économique impulsée par le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP), sous la haute direction du Président, le Général d'Armée Abdourahamane Tiani, et du Premier Ministre, Ali Mahamane Lamine Zeine, le secteur extractif constitue le levier le plus névralgique du Niger.

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En moins de trois ans, la succession de trois profils distincts et hautement qualifiés à la tête du Ministère du Pétrole n'a pas été le signe d'une instabilité. Elle illustre plutôt l'exécution méthodique d'une stratégie par objectifs, où le profil de chaque ministre a répondu précisément à l'évolution des défis techniques, légaux et financiers de la nation. Les ministres Barké, le Dr Sahabi et l'expert Tini sont tous des compétences pluridisciplinaires nigériennes qui ont bien fait, chacune, leur travail à une période donnée au ministère du Pétrole.

1. L'Impulsion et le Déploiement Opérationnel : Mahaman Moustapha Barké

Au tout début de cette ère nouvelle, la priorité absolue de l'État était centrée sur l'ingénierie de terrain et la gestion des urgences opérationnelles face aux blocages de l'embargo initial. En tant que technocrate chevronné et ancien Directeur Général de la SOPAMIN SA, Mahaman Moustapha Barké possédait l'expérience requise pour piloter la phase de lancement des infrastructures lourdes et activer concrètement les premiers flux du pipeline Niger-Bénin. Il a été l'homme de l'action et du terrain, indispensable à la mise en route de la machine industrielle.

2. Le Blindage Juridique et le Patriotisme Économique : Dr Sahabi Oumarou

Une fois l'infrastructure technique en place, le besoin de l'État s'est déplacé vers le terrain de la souveraineté contractuelle et de la protection de la ressource. Durant ses 17 mois de gestion, le **Docteur Sahabi Oumarou**, enseignant-chercheur, ancien Secrétaire Permanent de l'OHADA au Niger et ex-Directeur Général de l'ANPIPS, a agi en véritable **soldat de la refondation**. Armé de sa maîtrise absolue du droit des affaires et des contrats internationaux, il a apporté un bouclier légal pour rééquilibrer le rapport de force face au partenaire chinois (CNPC) :

La revalorisation des parts de l'État

En imposant des audits rigoureux sur les «coûts pétroliers» déclarés par les multinationales, il a dressé un mur juridique contre l'exploitation abusive afin de maximiser les recettes entrant dans les caisses du Trésor public.

La défense des travailleurs nigériens

Il s'est dressé contre les disparités de traitement sur les sites d'Agadem et de la SORAZ, exigeant la dignité, la sécurité professionnelle et l'équité salariale pour les compétences nationales.

L'imposition stricte du «Contenu Local»

Face à la tendance du partenaire à fonctionner en circuit fermé avec ses propres filiales, le Dr Sahabi Oumarou a érigé la préférence nationale en obligation légale absolue, ouvrant les marchés de sous-traitance, de logistique et de maintenance au tissu économique et aux PME du Niger.

Ce positionnement inflexible et hautement patriotique a bousculé les habitudes des lobbys internationaux qui, selon certaines indiscrétions, ont pesé pour obtenir un interlocuteur plus souple. Cependant, son passage correspond à une mission accomplie : le Dr Sahabi Oumarou a gravé les verrous de la souveraineté et de la dignité nigérienne dans le marbre du droit.

3. L'Optimisation Financière et la Transparence des Flux : Tini Hamadou

Aujourd'hui, alors que les volumes d'exportation se stabilisent, le Niger entre dans sa phase de maturité commerciale, de rentabilisation et de gestion de masse des revenus pétroliers. C'est le sens de la nomination de Tini Hamadou, expert-comptable diplômé inscrit à l'OECCA. Ancien Secrétaire Général Adjoint du Ministère de l'Économie et des Finances et ex-Directeur Général du Contrôle des Marchés Publics (DGMP/EF), il est le spécialiste par excellence de la transparence budgétaire et de l'audit financier.

Sa feuille de route répond à une logique comptable et financière stricte : traquer la moindre ligne de dépense des partenaires, auditer la gouvernance de la SONIDEP et de la SORAZ, et veiller avec une rigueur absolue à ce que chaque centime généré par l'or noir soit tracé, sécurisé et rapatrié au Trésor public pour financer le développement et les infrastructures de la nation.

La Gestion par Mission: Clé de Voûte de la Refondation Économique

L'analyse de cette trajectoire démontre que le CNSP et la Primature gèrent le secteur pétrolier avec un pragmatisme technocratique dénué de calculs politiques. Les ministres sont investis d'une feuille de route par phase, valorisant tour à tour les meilleures compétences de la nation.

Le profil de brillant juriste du Dr Sahabi Oumarou était indispensable pour sécuriser, auditer et blinder les fondations légales de l'indépendance pétrolière du Niger face à des géants mondiaux. Une fois cette base consolidée, le relais a été logiquement passé à un expert de la haute finance pour en contrôler rigoureusement les flux. Cette parfaite complémentarité prouve que la refondation économique du Niger ne repose pas sur l'improvisation, mais sur l'utilisation intelligente et successive de son expertise nationale. Le travail méthodique et courageux accompli par le Dr Sahabi Oumarou demeure le socle inattaquable sur lequel repose désormais l'édifice de la souveraineté pétrolière du Niger.