A l'occasion de la Journée internationale de la coopération policière célébrée le lundi 7 septembre 2026 sous le chapiteau de l'Université de Kinshasa (Unikin), la Police Nationale Congolaise (PNC) et l'élite scientifique du pays se sont retrouvées autour du Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Jacquemain Shabani Lukoo. Placé sous le thème prometteur « Le numérique au coeur de la coopération policière », ce rassemblement de haut niveau, soutenu par des partenaires internationaux majeurs comme la JICA, l'OIM et le PNUD, consacre le rôle indispensable des nouvelles technologies et de la recherche scientifique dans la lutte contre le grand banditisme.

Prenant la parole devant un parterre de personnalités du monde scientifique et sécuritaire, le Vice-Premier Ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacquemain Shabani Lukoo, n'a pas caché sa satisfaction devant cette fraternisation inédite entre la science et le maintien de l'ordre :

« La présente célébration est hautement symbolique. Je voudrais, à ce titre, saluer le Recteur ainsi que l'ensemble de la communauté universitaire pour leur implication dans l'organisation de cette journée. Car, voir aujourd'hui la Police nationale congolaise et l'université conjuguer leurs intelligences et leurs expériences autour des enjeux de sécurité témoigne d'une évolution majeure. Cela illustre notre conviction selon laquelle la sécurité est l'affaire de tous et que les réponses aux nouvelles formes de criminalité doivent également être nourries par la recherche scientifique, l'innovation, la technologie et l'expertise du monde académique et scientifique. »

Pour le patron de la sécurité nationale, le virage vers le numérique et la digitalisation des méthodes d'investigation constitue le levier par excellence pour contrer les réseaux criminels sophistiqués qui endeuillent les villes congolaises.

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En écho aux propos du Vice-Premier Ministre, le Recteur de l'Université de Kinshasa, le Professeur Jean-Marie Kayembe Ntumba, s'est exprimé avec enthousiasme. Se félicitant du choix porté sur son établissement, il a vu dans cette initiative le départ d'une police véritablement préventive, moderne et respectueuse des droits humains :

« Nous nous sentons ragaillardis, réconfortés, reconsidérés par ceux qui ont la charge d'assurer notre sécurité. Monsieur le Vice-Premier ministre de l'Intérieur, je vous présentais tout à l'heure la carte postale de l'Université de Kinshasa, pétrie de potentialités. Oui, je m'en vais vous dire que l'Unikin est prête à réfléchir pour apporter des solutions. Nous sollicitons et remercions déjà les efforts que vous accomplissez. Et il faut encore sécuriser davantage près de 40.000 personnes vivant sur le site universitaire et ses alentours. Nous voulons arriver réellement à nous sentir totalement sécurisés lorsque la police s'approche, lorsque la police est proche », a souligné le Professeur Jean-Marie Kayembe

Rappelant l'engagement ferme de son institution, sous le patronage de la Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, Marie-Thérèse Sombo, le Recteur a réaffirmé la volonté de la « Colline inspirée » d'assurer la formation continue et l'élévation du niveau scientifique des effectifs de la police :

« Nous sommes prêts, nous, Université de Kinshasa, et cela est au-delà de l'habitude que nous appelons « Unikin Solution ». Au nom de sa tutelle, l'Unikin est réellement heureuse et totalement prête à accompagner la Police nationale congolaise en reconnaissance avec les différents partenaires des polices d'ailleurs qui célèbrent cette journée grandiose. »

Par ce partenariat d'un genre nouveau fondé sur la recherche, l'utilisation de l'outil informatique et la proximité citoyenne, Kinshasa entend transformer la Police Nationale Congolaise en un corps d'élite doté d'outils numériques de pointe, capable de garantir la paix publique dans le respect strict des lois de la République.