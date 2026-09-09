Afrique Centrale: Le Prophète Dr Jules Mulindwa appelle au « vivre-ensemble » et à la non-violence entre les deux Congo

Face aux tensions géopolitiques et à la recrudescence des discours de haine sur les plateformes numériques, la quête de la paix demeure un défi crucial pour l'Afrique centrale. C'est dans ce climat marqué par l'urgence d'une survie collective que le Prophète Dr Jules Mulindwa, lauréat du Grand Prix Mondial pour la Paix, s'est rendu à Brazzaville dans l'une de ses 15 Églises de la République du Congo pour une série d'enseignements bibliques au sein de l'église Cité de Refuge ce pays. Durant un séjour de trois jours achevé le weekend dernier, ce puissant homme de Dieu d'Afrique a placé son message sous le signe de la réconciliation et du dialogue entre les deux capitales les plus rapprochées du monde, Kinshasa et Brazzaville.

Un plaidoyer ancré dans les écritures

Lors de son intervention dominicale, le prédicateur a axé son propos sur le concept du « vivre-ensemble », s'appuyant sur le passage biblique du livre des Juges 12 : 4-5. En évoquant le conflit fratricide entre les tribus de Galaad et d'Éphraïm qui coûta la vie à 42 000 hommes malgré une origine commune, il a mis en garde contre les dangers destructeurs de la division et du tribalisme.

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S'adressant aux fidèles des deux rives du fleuve Congo, le Prophète Dr Mulindwa a rappelé les liens indéfectibles, tant sanguins que géographiques, unissant les populations de part et d'autre du fleuve. Selon lui, choisir la non-violence ne relève pas de la capitulation, mais constitue une force stratégique pour contrer la prolifération des tensions identitaires.

Contrer les « pyromanes » des réseaux sociaux

Cette démarche pastorale intervient alors que la circulation de propos haineux sur les réseaux sociaux fragilise régulièrement la cohésion sociale dans la région. En appelant à la neutralisation des « pyromanes » numériques, le porteur du message de paix exhorte chaque citoyen à s'approprier cette dynamique de concorde, rappelant en conclusion l'adage biblique : « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ».