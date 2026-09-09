Congo-Kinshasa: Kananga - Denise Nyakeru Tshisekedi renforce les actions en faveur des femmes et des enfants

La Première Dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, a clôturé sa mission à Kananga, le vendredi 4 septembre 2026, par une série d'actions consacrées à la protection des femmes et des enfants, à leur autonomisation ainsi qu'à la restauration de leur dignité.

À l'Université de Kananga, elle a procédé au lancement officiel de l'Académie de leadership féminin, une initiative portée avec l'appui de l'UNFPA. Près de 300 jeunes filles finalistes du secondaire ont été sensibilisées aux violences basées sur le genre, à la confiance en soi et à l'importance de poursuivre leurs études. Des femmes mentors ont également partagé leurs expériences afin d'encourager ces jeunes filles à développer leur leadership et à prendre davantage de responsabilités dans la société.

Dans le secteur de la santé, Denise Nyakeru Tshisekedi a apporté un important appui à la maternité de l'Hôpital général de référence de Lukonga. Des équipements médicaux, notamment des lits d'accouchement, des couveuses et des tables d'opération, ainsi que des kits de maternité et pour nouveau-nés, ont été remis pour renforcer la prise en charge des femmes et des nouveau-nés.

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La Première Dame s'est également rendue à l'orphelinat Saint-Vincent de Paul, où elle a remis aux enfants un lot de vivres et de non-vivres, composé notamment de matelas et de produits alimentaires et d'hygiène.

Autre temps fort de cette mission : la remise d'actes de naissance à des enfants nés de violences sexuelles liées aux conflits, en présence de victimes accompagnées par le FONAREV. Un geste qui vise à leur garantir une identité officielle, l'accès à leurs droits fondamentaux et une meilleure reconnaissance sociale.

À travers ces différentes initiatives, Denise Nyakeru Tshisekedi réaffirme ainsi son engagement en faveur de la santé maternelle et infantile, de la protection des enfants, de la réparation des victimes et de l'autonomisation de la jeune fille congolaise.