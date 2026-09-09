Congo-Kinshasa: Chine - Louis Watum pose les jalons d'une coopération minière au service du progrès !

La République démocratique du Congo entend faire entendre sa voix au coeur de l'un des grands rendez-vous mondiaux de l'industrie minière. Du 10 au 12 septembre, le pays prendra part à la China Mining Conference and Exhibition, à Tianjin, en Chine. La délégation congolaise, conduite par Louis Watum Kabamba, ministre des Mines, a déjà posé ses valises à Pékin, avant de rejoindre ce forum international consacré au secteur minier.

Cette participation intervient à un moment où Kinshasa affiche une ambition claire : mieux valoriser l'immense potentiel minier de la RDC et attirer des partenariats susceptibles d'accélérer la transformation de ses ressources en véritable levier de développement. travers cette mission, les autorités congolaises veulent promouvoir les atouts du pays, consolider les relations stratégiques dans le secteur et favoriser un modèle minier davantage créateur de valeur pour l'économie nationale.

La rencontre de Tianjin constitue la 28e édition de la China Mining Conference and Exhibition. Selon la China Mining Association, citée par China Daily, cet événement se veut une plateforme internationale destinée à favoriser les échanges, la communication et la coopération entre les différents acteurs de l'industrie minière.

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États, entreprises, investisseurs et professionnels de la chaîne minière y convergeront pour présenter leurs projets, analyser les perspectives du marché et explorer de nouvelles opportunités de coopération. Pour la RDC, cette tribune représente une occasion stratégique de renforcer sa visibilité auprès d'un écosystème industriel et financier particulièrement tourné vers les matières premières et les chaînes d'approvisionnement minières.

La RDC dispose en effet d'un secteur minier qui occupe une place centrale dans son économie et dans son positionnement sur le marché international. Le pays est notamment reconnu pour l'importance de ses réserves de cuivre et de cobalt, deux minerais devenus incontournables pour l'électrification, les batteries et les technologies liées à la transition énergétique.

Mais à Tianjin, Kinshasa ne veut pas seulement vendre l'image d'un pays riche en minerais. L'enjeu est aussi de promouvoir une vision fondée sur la création de valeur. Il s'agit de dépasser la simple extraction des ressources pour donner davantage de place à leur transformation locale, au développement des compétences, à la création d'emplois et à une meilleure intégration de l'activité minière dans l'économie nationale.

L'arrivée de la délégation congolaise à Pékin souligne également la dimension diplomatique et économique de cette mission. La capitale chinoise constitue un point de passage important pour les échanges officiels ainsi que pour les contacts avec les institutions, les entreprises et les partenaires financiers chinois.

Cette étape précède la participation aux travaux de Tianjin, ville portuaire et industrielle du nord de la Chine. Pour Kinshasa, le défi sera de transformer cette présence en véritable espace de dialogue et de négociation, plutôt qu'en simple participation protocolaire.

La délégation pourrait ainsi présenter les priorités de la RDC dans le secteur minier, exposer les conditions d'investissement et faire connaître les attentes du pays en matière de coopération technologique, d'infrastructures et de transformation industrielle.

À ce stade, l'annonce officielle ne précise toutefois ni la liste complète des rencontres prévues ni la conclusion d'accords particuliers. Mais le message porté par la RDC s'inscrit dans une évolution des attentes des pays miniers africains.

L'heure n'est plus seulement à la recherche de débouchés pour les minerais. Elle est aussi à la négociation de partenariats capables de produire de la valeur sur le territoire national.

Dans le cas congolais, cette ambition renvoie à plusieurs priorités : améliorer les infrastructures d'évacuation et d'énergie, renforcer la connaissance géologique, développer les capacités de transformation et accroître la participation des entreprises et des travailleurs congolais dans la chaîne de valeur minière.

La concrétisation de ces objectifs dépendra toutefois de la qualité des accords qui seront négociés, de leur transparence et surtout de la capacité des différentes parties à traduire leurs engagements en investissements concrets et mesurables.

La China Mining Conference and Exhibition offre ainsi à la RDC une tribune pour présenter ses richesses minières, mais aussi pour clarifier le type de coopération qu'elle entend désormais construire avec ses partenaires.

Le déplacement de la délégation conduite par Louis Watum Kabamba traduit, selon l'annonce officielle, la volonté de Kinshasa de renforcer son action internationale dans le domaine minier et de rechercher des partenariats davantage arrimés aux objectifs de développement économique du pays.

Au-delà des trois jours de travaux à Tianjin, le véritable bilan se jouera surtout après la conférence : nouveaux contacts institutionnels, projets d'investissement, transferts de compétences, infrastructures ou initiatives de transformation locale.

Pour la RDC, le défi est donc posé : transformer la visibilité acquise sur la scène minière internationale en investissements, en emplois et en valeur ajoutée durable pour l'économie nationale.