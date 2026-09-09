Congo-Kinshasa: Forum économique de Londres - Le Gouvernement déterminé à placer le pays au coeur des enjeux !

Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et Médias, a participé, aux côtés de son collègue du Commerce Extérieur, Julien Paluku Kahongya, au pré-lancement du Forum économique Royaume-Uni-RDC, ce mardi 8 septembre 2026, au Blazon by Fleuve Congo Hôtel, à Kinshasa.

Prévu du 2 au 4 novembre 2026 à Londres (Royaume-Uni), ce forum vise à renforcer les partenariats commerciaux, les investissements et les relations d'affaires entre le Royaume-Uni et la République Démocratique du Congo.

À cette occasion, Baronnes Sandip Verma a lancé un appel à la mobilisation des acteurs économiques et institutionnels intéressés par ce rendez-vous de haut niveau.

« Nous invitons les entreprises, les investisseurs, les institutions, les représentants gouvernementaux, les membres de la diaspora, les entrepreneurs et les professionnels à manifester leur intérêt pour participer à ce Forum économique Royaume-Uni-RDC », a-t-elle déclaré.

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Elle a ajouté : « Cette rencontre réunira des décideurs, des investisseurs, des chefs d'entreprise ainsi que des représentants du secteur public autour des opportunités d'investissement, des projets rentables et des partenariats durables entre les deux pays. Des rencontres B2B et B2G sont également prévues afin de favoriser des échanges directs entre les opérateurs économiques et les institutions ».

Membre de la Chambre des Lords et présidente du UK-RDC Business Partnership Consortium, Baronnes Sandip Verma a rassuré les autorités ainsi que les organisations patronales congolaises de l'engagement des investisseurs britanniques à venir saisir les opportunités d'affaires qu'offre la République Démocratique du Congo.

Prenant la parole, le Ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, a appelé à une forte mobilisation des opérateurs économiques, des jeunes ainsi que des femmes entrepreneures congolaises, en les invitant à s'inscrire massivement afin de prendre part à ce grand rendez-vous d'affaires.

« Un comité préparatoire sera mis sur pied dans les heures qui suivent, avec pour mission de faciliter la délivrance des visas aux membres de la délégation congolaise », a-t-il indiqué.

Ces trois jours de discussions réuniront les autorités publiques et les secteurs privés des deux pays, déterminés à accroître le volume des échanges commerciaux et des investissements.

« Commencez à secouer vos gibecières pour identifier les projets qui disposent déjà d'un certain nombre d'études et pour lesquels nous assurerons une bonne promotion à Londres. Pour le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la Première Ministre Judith Suminwa Tuluka, ce pays doit être au coeur du développement du continent africain », a martelé Julien Paluku.

Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe, a souligné que ce forum d'affaires constituera une vitrine stratégique pour consolider la construction du soft power de la République démocratique du Congo sur la scène internationale.

Le bon climat des affaires ainsi que les garanties offertes aux investisseurs britanniques désireux d'investir en République démocratique du Congo ont également été au centre des échanges entre les deux ministres et membre de la Chambre des Lords et présidente du UK-RDC Business Partnership Consortium. À ce sujet, Patrick Muyaya a réaffirmé l'engagement du Gouvernement à poursuivre les réformes destinées à améliorer l'environnement des investissements et à garantir un cadre propice aux partenaires économiques.

Le Ministre Patrick Muyaya a, enfin, rassuré sur les progrès réalisés par la République démocratique du Congo en matière d'attractivité économique depuis l'avènement du Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême en 2019.