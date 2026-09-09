Sénégal: 'Construire des ponts verts', un nouveau projet de résilience climatique lancé à Ziguinchor

Ziguinchor — Enda Pronat, en partenariat avec plusieurs consortiums, dont le Comité régional de solidarité des femmes pour la paix en Casamance (CRSFPC) a lancé mardi à Ziguinchor (sud) un projet dont l'ambition est de contribuer à des systèmes alimentaires durables et à la résilience climatique des populations de la Casamance et de la région d'Oio, en Guinée-Bissau.

Dénommé "Construire des ponts verts, agroécologie et forêts communautaires pour des systèmes alimentaires durables au Sénégal et en Guinée-Bissau", ce projet est mise en oeuvre de concert avec USOFORAL, autre appellation du Comité régional de solidarité des femmes pour la paix en Casamance, et KAFO, une organisation rurale bissau-guinéenne.

La cérémonie de lancement de lancement s'est déroulée en présence de représentants des communes cibles et d'une délégation de la Guinée-Bissau.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Pour ce projet, nous sommes partis de quelques constats majeurs et récurrents qui reviennent, à savoir la dégradation et la pression, notamment celle faite sur les ressources naturelles et qui s'illustre de plus en plus par des formes de dégradations multiples telles que la salinisation des terres, la baisse de fertilité et surtout la baisse de la biodiversité", a expliqué Jean-Michel Waly Sène, secrétaire exécutif d'Enda Tiers-monde et membre du consortium des Ponts verts.

Selon M. Sène, à ces facteurs s'ajoute "un désengagement de plus en plus poussé de la jeunesse, désavantagée même par endroits, aux côtés des femmes, mais également des personnes handicapées".

Il pointe aussi la faiblesse des instances de gouvernance des ressources naturelles, surtout au niveau villageois et inter-villageois, ajoutant que tout cela combiné, "fragilise nos ressources naturelles et notre agriculture, qui n'est pas assez bien accompagnée".

"C'est à partir de tout cela que nous nous sommes dit qu'il faudrait contribuer aux réponses et solutions qui ont été engagées par des acteurs de développement à côté des services déconcentrés et décentralisés au niveau de ces territoires. C'est dans ce sens que nous nous sommes engagés à accompagner les communautés et à renforcer les instances de gouvernance locale", a expliqué M. Sène.

Selon Enda Pronat et ses partenaires, au total 10 500 personnes vont bénéficier de ce projet, notamment des producteurs et productrices, membres de comités de gestion des ressources, mais aussi des enseignants, élèves, élus territoriaux et autorités locales.

De même 110 000 autres personnes vont en bénéficier indirectement, à travers les effets multiplicateurs des formations, de l'éducation environnementale et des campagnes de sensibilisation communautaire.

Il est prévu des activités phares relatives à l'agroécologie, la gestion des ressources, le plaidoyer et la coopération transfrontalière.

Ce projet d'une durée de 45 mois va cibler les communes de Kafountine, Kataba 1, Oulampane et Niamone, dans la région de Ziguinchor.

Mansaba et Farim sont les deux communes bissau-guinéennes de la région d'Oio concernées par le projet.