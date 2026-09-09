Sénégal: Bay Defal Yala, une plateforme numérique pour organiser la solidarité au service de la santé

Une plateforme numérique dénommée Baye Defal Yalla a été officiellement présentée, mercredi, à Dakar dans une perspective d'organiser la solidarité collective au service de la santé.

L'initiative présentée au deuxième jours de la 5e rentrée numérique de Gaindé 2000, se propose de venir en aide les personnes sur les questions de santé, en permettant une rencontre entre donateur anonyme et personnes dans le besoin, a-t-on appris lors de la cérémonie de lancement.

Selon Ibrahima Nour Eddine Diagne, administrateur général de Gainde 2000 et membre de cette initiative, la plateforme ambitionne de faciliter le paiement d'une ordonnance ou d'un examen médical.

Parlant d'une "détresse de la maladie" dans les structures de santé, il a présenté cette plateforme numérique comme "une invitation à la solidarité et à son organisation".

Ibrahima Nour Eddine Diagne a aussi insisté sur la transparence dans la mobilisation des dons, notant que la "solidarité est souvent anéantie par le manque de confiance", à travers notamment des personnes non malades qui peuvent jouer sur l'émotion au point que certains s'interrogent sur les personnes qui sont réellement dans le besoin.