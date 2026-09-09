Sénégal: Festival international de Jazz de Saint-Louis - La 35e édition prévue du 4 au 8 mai 2027

Saint-Louis — La 35e édition du Festival international de Jazz de Saint-Louis se tient du 4 au 8 mai 2027, avec une programmation faisant "la part belle au jazz dans toute sa diversité", a-t-on appris des organisateurs.

"L'association Saint-Louis Jazz annonce officiellement les dates de la 35e édition du Festival international de Jazz de Saint-Louis, qui se tiendra du mardi 4 au samedi 8 mai 2027 à Saint-Louis", peut-on lire dans un communiqué reçu des organisateurs.

Selon les organisateurs regroupés au sein de l'association Saint-Louis Jazz, l'édition 2027 va consacrer 35 années d'histoire, de création, de rencontres et de dialogue entre les cultures.

"Depuis sa création, ajoutent-ils, Saint-Louis Jazz s'est imposé comme un rendez-vous majeur du jazz au Sénégal et en Afrique, contribuant au rayonnement culturel et international de Saint-Louis et accueillant, au fil des éditions, de grandes figures de la scène jazz mondiale et africaine".

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L'édition 2027 sera "l'occasion de célébrer cette histoire collective, de rendre hommage à celles et ceux qui ont contribué à la construire et d'ouvrir un nouveau chapitre de l'aventure du festival", indique la même source.

L'agenda de cette 35e édition prévoit "une programmation riche et variée", "faisant une nouvelle fois la part belle au jazz dans toute sa diversité, avec des artistes internationaux, africains et sénégalais, aux côtés de nouvelles générations de créateurs".

Le Festival de Jazz de Saint-Louis, lancé en 1992, est considéré comme l'un des évènements phares de l'agenda culturel sénégalais. Il figure, depuis 2016, il figure au catalogue des plus importants festivals de jazz au monde.

Sa notoriété a été bâtie par le passage de plus de 250 musiciens de renommée internationale, parmi lesquels le Camerounais Manu Dibango (1933-2020), les Américains Lucky Peterson (1964-2020), Randy Weston (1926-2018) et Marcus Miller, mais aussi les Sénégalais Cheikh Lô, Baaba Maal, Youssou Ndour et Hervé Samb.