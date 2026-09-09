Sénégal: Vers la révision des conventions publicitaires avec la presse

Dakar — Le gouvernement est dans une logique de pacifier ses relations avec la presse, une perspective qui passe par la révision des conventions publicitaires, du Code de la presse et celui de la publicité, a indiqué le Premier ministre.

"J'aimerais revenir [...] sur les grandes orientations au niveau de la presse. On a pris connaissance des nombreuses préoccupations de la presse. On est d'accord sur certains points et en désaccord sur d'autres mais il est temps que l'on pacifie les relations", a-t-il déclaré.

Ahmadou Al Aminou Lo évoquait ce sujet lors de sa déclaration de politique générale (DPG) devant l'Assemblée nationale, mardi.

Selon lui, "il est temps que les conventions publicitaire soient revues. Il est temps que l'on révise le Code de la presse, le Code de la publicité".

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Il a assuré que tous ces documents avaient été déjà examinés en Conseil des ministres notamment le Code de la publicité, de même que le statut du fonds d'appui et développement de la presse.

"Dans les prochaines rencontres que je tiendrai avec les toutes ces forces vives de la nation, on va rencontrer la presse également parce que ce sont eux [les médias] qui retransmettent tout ce que nous sommes en train de faire ici", a annoncé le chef du gouvernement.

Le Premier ministre estime qu'il peut y avoir, dans le secteur de la presse, comme dans toute corporation, du bon et du mauvais, mais les médias ne peuvent pas être mis de côté.

Auparavant, le député non-inscrit Pape Djibril Fall avait notamment interpellé Ahmadou Al Amine Lo sur "la situation délétère" prévalant à la RTS, la Radiotélévision sénégalaise (publique), dont les agents "menacent de boycotter" les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 (31 octobre-13 novembre), "parce que tout simplement on a suspendu leur accord d'établissement".

Le député demande que cette question soit résolue rapidement.