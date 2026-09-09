Afrique: La Tanzanie et l'Ouganda sacrés dans la zone CECAFA

La Tanzanie chez les filles et l'Ouganda chez les garçons ont conclu en beauté le Championnat d'Afrique scolaire de football, zone CECAFA, samedi à Kigali (Rwanda). Invaincues depuis la phase de groupes, les deux sélections ont confirmé leur domination jusqu'en finale.

Chez les filles, la Tanzanie a conservé son titre en dominant le Kenya (3-0) au Kigali Pele Stadium. Salah Msagala, Eva Maiope et Anna Pascal ont trouvé le chemin des filets dans une rencontre largement maîtrisée par les championnes.

« Je suis très heureuse. Nous étions venues avec l'objectif de conserver le titre et nous l'avons atteint », a réagi Salah Msagala après la rencontre.

La finale masculine a été plus indécise. Le Rwanda, pays hôte, a longtemps résisté à l'Ouganda après avoir dû passer par les tirs au but pour éliminer le Soudan du Sud en demi-finales. Mais les Ougandais ont fini par trouver l'ouverture à la 39e minute, à la faveur d'une erreur défensive dont Kennedy Okwi a parfaitement profité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« L'équipe a énormément travaillé. Nous avons remporté quatre matches et concédé un nul. Nous allons maintenant bien nous préparer pour représenter dignement l'Ouganda et la CECAFA au niveau continental », a déclaré l'ancien international ougandais et sélectionneur Richard Malinga.

L'Ouganda et la Tanzanie complètent le podium

L'Ouganda et la Tanzanie avaient auparavant décroché la troisième place dans les deux catégories. Chez les filles, l'Ouganda s'est imposé face au Rwanda (2-0), tandis que la Tanzanie a battu le Rwanda sur le même score chez les garçons.

La compétition a également récompensé les établissements scolaires à travers une dotation destinée au développement. Les vainqueurs des deux catégories ont reçu 100 000 dollars, contre 75 000 dollars pour les finalistes et 50 000 dollars pour les équipes classées troisièmes. Ces sommes sont exclusivement destinées à des projets de développement au sein des écoles concernées.

Les distinctions individuelles

Plusieurs joueurs et joueuses ont également été distingués au terme du tournoi. La Tanzanienne Debora Salala et l'Ougandais Vincent Kizza Mawanda ont été élus meilleurs joueurs, respectivement dans les catégories filles et garçons.

Les trophées de meilleure gardienne et de meilleur gardien sont revenus à la Tanzanienne Rukia Seleman et à l'Ougandais Stuart Mukasa.

Avec neuf buts inscrits, la Kényane Abigael Cheruto a terminé meilleure buteuse chez les filles. Kennedy Okwi, auteur du but décisif en finale, a remporté la même distinction chez les garçons.

Enfin, l'Ouganda a reçu le prix du fair-play dans le tournoi féminin, tandis que le Burundi a été récompensé dans la catégorie masculine.