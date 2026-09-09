Afrique: Le Président du Botswana se félicite du processus démocratique au pays

Luanda — Le Président du Botswana, Duma Gideon Boko, s'est félicité, mardi à Luanda, du processus démocratique en Angola, souhaitant qu'il demeure solide, à l'instar de celui de l'ensemble de la région australe du continent africain.

Le Chef de l'État botswanais a formulé ce souhait dans le Livre d'or de l'Assemblée nationale, qu'il a signé lors de sa visite au Parlement, dans le cadre de sa visite d'État de 72 heures en Angola.

Duma Gideon Boko a déclaré que c'était pour lui « un grand privilège et un honneur » de visiter le magnifique édifice parlementaire, qu'il a qualifié de lieu sacré de l'exercice de la fonction législative en Angola.

La visite d'État du Président Duma Gideon Boko s'inscrit dans le cadre du renforcement et de l'approfondissement des relations d'amitié et de coopération entre l'Angola et le Botswana.

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Mardi matin, les Présidents angolais, João Lourenço, et botswanais, Duma Gideon Boko, ont assisté à la signature de nouveaux instruments juridiques visant à renforcer la coopération bilatérale et les relations d'amitié entre les deux pays.

Dans le même cadre, le Forum économique Angola-Botswana s'est tenu dans le but d'approfondir les relations économiques et de stimuler les échanges entre les milieux d'affaires des deux pays.

Les relations politiques et diplomatiques entre l'Angola et le Botswana ont été établies en 1975, dans le contexte des indépendances africaines et de l'émergence de nouveaux États sur le continent.

Les deux pays entretiennent également une coopération étroite au sein de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), notamment en matière de promotion de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans la région.

Sur le plan économique, l'Angola et le Botswana sont engagés dans une dynamique de renforcement stratégique de leur coopération bilatérale, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'exploitation minière et diamantaire, de la santé et du tourisme.

Les deux États s'emploient à développer des partenariats susceptibles de contribuer à la diversification de leurs économies et à l'accroissement des échanges commerciaux.

La position géographique du Botswana, conjuguée à sa stabilité économique, offre des perspectives favorables au développement des échanges commerciaux et au renforcement de la coopération entre les entreprises des deux pays.