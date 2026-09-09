Afrique: Le ministre d'État met en avant l'énergie et les diamants dans le partenariat entre le pays et le Botswana

8 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par AMC/QCB/BS

Luanda — Les secteurs de l'énergie, du raffinage pétrolier ainsi que de l'exploration et de la commercialisation des diamants constituent les principaux axes du partenariat économique entre l'Angola et le Botswana, a indiqué le ministre d'État chargé de la Coordination économique, José de Lima Massano.

Intervenant mardi à Luanda à l'ouverture du Forum économique Angola-Botswana, destiné à approfondir les relations économiques et les échanges entre les deux pays, le a souligné la complémentarité de leurs économies dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage, de la pêche, du tourisme de nature, des transports et des infrastructures logistiques.

Il a également mis en avant l'intégration financière, eu égard à son potentiel pour faciliter les investissements et les transactions commerciales.

Selon José de Lima Massano, l'intégration du kwanza, la monnaie angolaise, au système de paiements de la SADC permet de réduire les coûts et les délais des transactions commerciales régionales.

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Il a ajouté que l'intégration prévue du pula, la monnaie botswanaise, devrait créer de meilleures conditions pour développer les échanges commerciaux, sans recourir à des intermédiaires ni à des opérations de change complexes.

Le ministre a fait savoir qu'au cours des dernières années, l'Angola avait engagé de profondes réformes structurelles visant à stabiliser le cadre macroéconomique, à moderniser le cadre juridique, à améliorer l'environnement des affaires et à stimuler une activité économique diversifiée et socialement inclusive.

José de Lima Massano a indiqué que l'économie angolaise était en croissance et que le pays entendait maintenir cette dynamique afin d'attirer davantage d'investissements privés. C'est dans cette perspective que le gouvernement angolais a invité les investisseurs botswanais à explorer les opportunités offertes par le marché national.

Il a réaffirmé l'engagement de l'Angola à travailler de concert avec les autorités botswanaises afin de lever les éventuelles entraves et de faciliter le commerce et les investissements, dans le cadre des relations bilatérales et régionales.

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