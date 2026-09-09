Afrique: Duma Boko plaide pour la levée des entraves aux échanges commerciaux avec le pays

8 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par FMA/CS/BS

Luanda — Le Président du Botswana, Duma Gideon Boko, a plaidé mardi à Luanda pour la levée des barrières et la mise en place de mécanismes favorisant la libre circulation des échanges commerciaux et le développement des activités économiques entre l'Angola et le Botswana.

S'exprimant à l'ouverture du premier Forum d'affaires Angola-Botswana, le Chef de l'État botswanais a estimé que la libre circulation des biens, des services et des investissements pourrait contribuer à la croissance des économies des deux pays.

Duma Gideon Boko a appelé les entrepreneurs et les investisseurs à développer leurs activités de manière responsable, en contribuant au bien-être des populations et au développement du continent africain.

Le Président du Botswana a réaffirmé la disponibilité de son pays à nouer des partenariats avec l'Angola, soulignant sa volonté d'investir, d'innover, de construire et de transformer.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mines et énergie

Le Chef de l'État botswanais a identifié le secteur minier comme l'un des domaines offrant un important potentiel de coopération entre les deux pays, préconisant un investissement accru dans la formation et le développement du capital humain afin de favoriser l'extraction, la transformation et la production locale de biens à valeur ajoutée.

Il a également souligné la nécessité de renforcer la connectivité entre les pays africains afin de faciliter la circulation des personnes, des biens et des services.

Dans le secteur de l'énergie, Duma Gideon Boko a plaidé pour des investissements dans les infrastructures de transport d'électricité et les interconnexions, estimant que le défi du continent ne réside pas uniquement dans la production d'énergie, mais également dans son acheminement.

À cet égard, il a proposé la création d'une plateforme d'échanges énergétiques ainsi que l'harmonisation des procédures entre les pays afin de faciliter les échanges transfrontaliers.

Le Président du Botswana a enfin réaffirmé l'intérêt de son pays à approfondir sa coopération avec l'Angola dans le domaine de l'agriculture ainsi que dans d'autres secteurs stratégiques.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.