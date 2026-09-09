Afrique: Duma Boko plaide pour la levée des entraves aux échanges commerciaux avec le pays

Luanda — Le Président du Botswana, Duma Gideon Boko, a plaidé mardi à Luanda pour la levée des barrières et la mise en place de mécanismes favorisant la libre circulation des échanges commerciaux et le développement des activités économiques entre l'Angola et le Botswana.

S'exprimant à l'ouverture du premier Forum d'affaires Angola-Botswana, le Chef de l'État botswanais a estimé que la libre circulation des biens, des services et des investissements pourrait contribuer à la croissance des économies des deux pays.

Duma Gideon Boko a appelé les entrepreneurs et les investisseurs à développer leurs activités de manière responsable, en contribuant au bien-être des populations et au développement du continent africain.

Le Président du Botswana a réaffirmé la disponibilité de son pays à nouer des partenariats avec l'Angola, soulignant sa volonté d'investir, d'innover, de construire et de transformer.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mines et énergie

Le Chef de l'État botswanais a identifié le secteur minier comme l'un des domaines offrant un important potentiel de coopération entre les deux pays, préconisant un investissement accru dans la formation et le développement du capital humain afin de favoriser l'extraction, la transformation et la production locale de biens à valeur ajoutée.

Il a également souligné la nécessité de renforcer la connectivité entre les pays africains afin de faciliter la circulation des personnes, des biens et des services.

Dans le secteur de l'énergie, Duma Gideon Boko a plaidé pour des investissements dans les infrastructures de transport d'électricité et les interconnexions, estimant que le défi du continent ne réside pas uniquement dans la production d'énergie, mais également dans son acheminement.

À cet égard, il a proposé la création d'une plateforme d'échanges énergétiques ainsi que l'harmonisation des procédures entre les pays afin de faciliter les échanges transfrontaliers.

Le Président du Botswana a enfin réaffirmé l'intérêt de son pays à approfondir sa coopération avec l'Angola dans le domaine de l'agriculture ainsi que dans d'autres secteurs stratégiques.