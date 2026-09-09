Afrique: La banque BAI et la Bank of China signent un accord sur les paiements transfrontaliers

Luanda — La banque angolaise d'investissements (BAI) et la Bank of China ont signé mardi, à Xiamen, en Chine, un mémorandum d'entente sur la compensation en renminbi (RMB), dispositif financier destiné au traitement, au règlement et au dénouement des paiements transfrontaliers.

L'accord prévoit également une coopération entre les deux établissements dans le cadre du Cross-Border Interbank Payment System (CIPS), le système chinois de paiements mis en place pour traiter, compenser et régler les transactions financières internationales.

Cet instrument juridique vise à établir les bases d'une coopération plus étroite dans le domaine des paiements internationaux et du règlement des opérations en monnaie chinoise, selon un communiqué transmis mardi à l'ANGOP.

D'après le communiqué, le mémorandum établit un cadre de coopération portant notamment sur l'ouverture d'un compte de compensation en renminbi, l'accompagnement de l'adhésion indirecte de la BAI au système CIPS par l'intermédiaire de la Bank of China, ainsi que le développement de services de règlement et de compensation en RMB.

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L'accord prévoit également de promouvoir l'utilisation de la monnaie chinoise dans les opérations commerciales et financières liées au marché chinois.

Dans le cadre de ce partenariat, la BAI bénéficiera de l'appui de la Bank of China pour accéder au CIPS, l'une des principales infrastructures internationales dédiées au traitement et au règlement des paiements transfrontaliers en renminbi.

Cette évolution permettra à la banque de renforcer progressivement son offre de solutions destinées aux entreprises entretenant des relations commerciales avec le marché chinois, contribuant ainsi à améliorer l'efficacité et à diversifier les mécanismes de paiement international proposés à ses clients.

Pour l'Angola, cette initiative constitue une opportunité d'approfondir l'intégration de son système financier dans les circuits internationaux de paiement liés à la deuxième économie mondiale, en créant des conditions plus favorables au développement du commerce bilatéral, des investissements et de la coopération économique entre les deux pays.

L'initiative s'inscrit également dans les efforts de modernisation des infrastructures financières et de renforcement de la connectivité internationale du secteur bancaire angolais.

Pour les clients de la BAI, la coopération ainsi officialisée pourrait se traduire progressivement, conformément aux exigences réglementaires applicables, par un accès à des solutions spécialisées en matière de paiements, de règlement et d'opérations commerciales en RMB.

Cette évolution devrait notamment apporter un soutien accru aux entreprises exerçant des activités d'importation, d'exportation ou d'investissement avec des contreparties chinoises.

À cette occasion, le président du comité exécutif de la BAI, Luís Filipe Lélis, a qualifié cette signature d'« étape importante » dans la stratégie d'internationalisation de la banque, y voyant également l'expression de son engagement à proposer à ses clients des solutions toujours plus robustes pour accompagner leurs activités internationales.

Il a indiqué que la coopération avec la Bank of China renforçait la capacité de la BAI à accompagner la dynamique croissante des relations économiques entre l'Angola et la Chine, contribuant au développement du commerce, des investissements et de l'intégration financière entre les deux marchés.

La Bank of China est un établissement financier international présent dans plusieurs régions du monde et joue un rôle important dans le développement de services financiers liés au commerce et aux investissements entre la Chine et les marchés internationaux.