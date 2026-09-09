Angola: Le pays réaffirme son engagement dans la lutte contre le blanchiment de capitaux

Luanda — Le directeur général adjoint de l'Unité de renseignement financier (UIF), António dos Santos, a réaffirmé mardi à Luanda l'engagement de l'Angola à renforcer son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Cet engagement a été réitéré à l'ouverture d'un atelier consacré au traçage et au gel des avoirs en vue de l'application de sanctions financières ciblées, organisé par l'UIF en partenariat avec l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC).

Cette démarche vise à garantir l'intégrité du système financier, la transparence, la sécurité, un développement économique durable ainsi que le bien-être des populations, a indiqué le responsable.

António dos Santos a précisé que le pays entend également renforcer les compétences et les capacités techniques des institutions et des professionnels, notamment à travers des partenariats et une assistance spécialisée.

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À cette occasion, la coordinatrice du bureau de l'ONUDC en Angola, Manuela Carneiro, a expliqué que les sanctions financières ciblées liées au terrorisme et à son financement relèvent de la recommandation 6 du Groupe d'action financière (GAFI).

À ce titre, elle a souligné que les États doivent veiller au gel des fonds ou autres avoirs et empêcher qu'ils ne soient utilisés, directement ou indirectement.

Elle a appelé les institutions publiques et privées à assumer leurs responsabilités dans la lutte contre ces menaces, compte tenu de la complexité des structures au sein desquelles opèrent les réseaux terroristes.

Les acteurs concernés cherchent notamment à exploiter des sociétés-écrans, des intermédiaires, des systèmes informels de transfert de fonds et des plateformes numériques, tout en identifiant et en exploitant les vulnérabilités des dispositifs de prévention et de réponse, a-t-elle précisé.

Financée par le département d'État américain, la formation s'étend sur trois jours et réunit des techniciens angolais et eswatiniens.

Les participants renforceront leurs compétences pratiques en matière d'identification, de traçage et de gel des avoirs et ressources financières faisant l'objet de sanctions financières ciblées, conformément aux normes internationales applicables. La formation vise également à favoriser l'échange d'expériences et à renforcer la coopération interinstitutionnelle et transfrontalière.