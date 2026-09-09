Afrique: La FIB accueillera plus de 400 exposants nationaux et étrangers

Benguela — La 15e édition de la Foire internationale de Benguela (FIB), qui se tiendra du 9 au 13 septembre 2026, réunira 415 exposants nationaux et étrangers.

L'information a été communiquée mardi à l'ANGOP, à Benguela, par le président du conseil d'administration du groupe Arena, Bruno Albernaz.

Dans un entretien avec l'ANGOP, le responsable du groupe Arena, organisateur de la foire, a précisé que des exposants du Portugal, de la République démocratique du Congo et de la Namibie participeront également à la manifestation.

S'agissant du Portugal, il a indiqué que ce pays sera représenté par son agence de promotion des investissements, en présence de son ambassadeur en Angola, Nuno Vaultier Mathias.

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Selon le responsable, au-delà de la promotion des affaires, l'organisation souhaite permettre aux visiteurs d'effectuer sur place certaines démarches et de régler diverses questions de la vie courante.

Il a notamment cité les opportunités d'affaires, la mise à jour des cartes Multicaixa, l'ouverture de comptes bancaires ainsi que l'accès aux informations sur les programmes gouvernementaux destinés à soutenir les initiatives entrepreneuriales.

« Nous travaillons avec le ministère de l'Administration du territoire afin qu'il y installe un Guichet unique d'accueil au public, permettant aux personnes qui se rendront à la FIB d'effectuer leur preuve de vie et leur inscription électorale d'office, afin de pouvoir exercer leur droit de vote lors des élections de 2027 », a-t-il déclaré.

Il a également indiqué que la Banque de développement d'Angola sera présente afin de proposer des solutions d'investissement dans l'agro-industrie et l'industrie, ainsi que dans le cadre des programmes gouvernementaux d'appui et d'incitation au secteur privé.

Dans le cadre des initiatives du groupe Arena, Bruno Albernaz a annoncé que l'édition de cette année verra également la présentation du « Projet Racines », destiné à stimuler la conclusion de nouveaux partenariats et l'émergence d'entrepreneurs porteurs d'idées susceptibles de devenir de véritables projets à succès.

À ce sujet, il a indiqué avoir invité plusieurs entrepreneurs à présenter leurs projets, parmi lesquels dix ont été retenus.

« Nous estimons qu'il s'agit des meilleurs projets. Nous avons donc sollicité l'appui de l'Institut national des petites et moyennes entreprises afin qu'ils soient certifiés et puissent être présentés au public », a-t-il déclaré.

Dans le même cadre, il a précisé qu'un jury évaluera les projets retenus et que l'organisation récompensera les lauréats par des dotations financières, afin de leur permettre de poursuivre leurs initiatives et de participer en tant qu'exposants aux prochaines éditions de la FIB.

Selon lui, cette initiative constitue un moyen de dynamiser et de soutenir l'entrepreneuriat et l'écosystème des start-up dans la province de Benguela.

Bruno Albernaz a affirmé que le groupe Arena s'efforçait constamment de créer les meilleures conditions pour permettre aux exposants de développer leurs activités, de nouer des partenariats, d'identifier leurs fournisseurs et leurs clients et de présenter leurs produits.

« La FIB est un outil au service de l'économie locale que les entrepreneurs doivent utiliser pour soutenir le développement de leurs activités et leur permettre de sortir de l'anonymat », a-t-il recommandé.