Afrique: Le Botswana garantit un environnement favorable à la protection des investisseurs

Luanda — Le ministre botswanais de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat, Tiroyaone Ntsima, a réaffirmé mardi à Luanda l'engagement de son pays à garantir la protection des investisseurs et à instaurer un environnement des affaires favorable à des retombées mutuellement bénéfiques.

Intervenant au premier Forum d'affaires Angola-Botswana, le ministre a souligné le rôle des investisseurs dans le renforcement de l'économie, estimant que son pays offre des opportunités dans plusieurs secteurs d'activité.

Dans le domaine de l'agriculture, Tiroyaone Ntsima a expliqué que le Botswana entend porter la contribution du secteur au produit intérieur brut (PIB), actuellement inférieure à 2 %, à environ 6 %.

Parmi les opportunités d'investissement identifiées dans le secteur agro-pastoral, il a cité la production de viande, de fruits et de produits maraîchers, ainsi que leur transformation, en plus du secteur de la pêche.

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Selon le ministre, le Botswana ne produit actuellement que 400 tonnes sur les 5 000 tonnes de poisson consommées chaque année dans le pays, un déficit qui offre des perspectives d'investissement aux opérateurs nationaux et étrangers.

Il s'est dit convaincu de la capacité des investisseurs angolais et botswanais à nouer des partenariats à moyen et long terme, particulièrement dans le secteur productif.

Il a ajouté que le Botswana est également ouvert aux investissements dans la production moderne de fruits et de produits maraîchers, ainsi que dans la production et la transformation du cannabis à des fins médicinales et industrielles, conformément au cadre réglementaire en vigueur.

Industrie manufacturière

Dans le secteur de l'industrie manufacturière, qui contribue actuellement à hauteur d'un peu plus de 5 % au PIB du Botswana, Tiroyaone Ntsima a identifié des opportunités d'investissement dans l'agro-industrie, les composants automobiles et l'industrie pharmaceutique.

Le ministre a, par ailleurs, réitéré la nécessité de renforcer la coopération entre les entreprises angolaises et botswanaises, en vue de développer des partenariats susceptibles de contribuer à la diversification des économies et à la création d'emplois.