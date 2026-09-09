Angola: Expo Bengo 2026 - Plus de 600 exposants attendus

Caxito — Plus de 600 exposants, nationaux et étrangers, participeront à la deuxième édition de l'Expo Bengo 2026, prévue du 8 au 11 octobre prochain au marché de Panguila, dans la province de Bengo.

L'annonce a été faite mardi par le vice-gouverneur provincial de Bengo chargé du secteur politique, social et économique, José Francisco Bartolomeu Pedro, lors de la cérémonie de lancement de la manifestation.

Selon le responsable, l'Expo Bengo constitue une occasion de promouvoir la production nationale, de rapprocher producteurs et acheteurs et de créer de nouvelles opportunités d'affaires pour les entrepreneurs de la province et du pays.

La manifestation vise également à encourager l'entrepreneuriat et à dynamiser l'activité économique locale, avec un accent particulier sur les secteurs de l'agro-industrie, de l'industrie manufacturière et de l'industrie minière.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette édition réunira des entreprises et des institutions opérant notamment dans le commerce, la logistique et les transports, la métallurgie et la mécanique, l'ameublement et la décoration, les technologies de l'information et de la communication, l'hôtellerie et le tourisme, l'alimentation et les boissons, ainsi que la banque et l'assurance.

L'administrateur de la société C.Calas Eventos, Inocêncio Kipungo, a indiqué que l'une des nouveautés de cette édition résidait dans l'aménagement de trois pavillons, dont un de plus grande capacité réservé aux entreprises du secteur industriel, afin de remédier aux contraintes d'espace constatées lors de la première édition.

Les municipalités disposeront également d'un espace d'exposition plus vaste pour présenter les produits agricoles, les machines, les équipements et autres biens fabriqués localement.

Il a précisé que Luanda sera la province comptant le plus grand nombre d'exposants, devant celles d'Uíge et du Zaire. La République démocratique du Congo, qui participera avec une chocolaterie, prendra part pour la première fois à l'Expo Bengo, aux côtés de la Serbie et de la Chine.

L'organisation, assurée par C.Calas Eventos, prévoit d'investir plus de 500 millions de kwanzas dans la réalisation de l'Expo Bengo 2026 et table sur un volume d'affaires supérieur à cet investissement. Des prix seront également décernés dans plusieurs catégories, notamment aux municipalités, ainsi que dans les secteurs de l'agro-industrie, de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, des mines et de l'industrie.

Lors de la première édition, organisée en 2025, 355 exposants avaient participé à la manifestation, qui avait permis la création d'environ 445 emplois directs et 300 emplois indirects.

Près de 200 tonnes de produits divers avaient par ailleurs été commercialisées, pour un volume d'affaires estimé à 675 millions de kwanzas.

Pour l'édition de cette année, le gouvernement provincial de Bengo entend dépasser les résultats précédemment enregistrés grâce à l'augmentation du nombre d'exposants, du volume d'affaires et des possibilités d'emploi, consolidant ainsi le rôle de l'Expo Bengo dans la promotion de la production nationale et le développement économique et social de la province.