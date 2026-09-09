Afrique: Angola/Botswana - Un forum d'affaires se réalise à Luanda

Luanda — Le premier Forum d'affaires Angola-Botswana, destiné à rapprocher les secteurs privés des deux pays et à identifier des opportunités concrètes d'investissement, de commerce et de partenariats d'affaires, se tient mardi dans la capitale angolaise.

Le forum s'inscrit dans le prolongement des travaux de la première Commission bilatérale Angola-Botswana, tenue à Luanda, qui a permis d'identifier de nouveaux domaines de coopération dans les secteurs des transports et des infrastructures, de l'énergie, des ressources minérales, de l'agriculture et de l'élevage, de la sécurité alimentaire et du tourisme.

À cette occasion, les deux pays ont fait part de leur volonté d'approfondir leur coopération dans le secteur diamantaire, notamment dans les domaines de l'exploration, de la taille et de la commercialisation des diamants, à la suite de la signature de l'Accord de Luanda en juin 2025.

Dans le secteur de l'énergie, le Botswana a manifesté son intérêt pour une prise de participation dans le capital de la raffinerie de Lobito, un projet dont le coût est estimé à plus de six milliards de dollars américains.

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Les deux parties ont également examiné les opportunités offertes par le corridor de Lobito, qui pourrait faciliter l'accès du Botswana aux marchés internationaux grâce à sa liaison avec l'océan Atlantique.

Dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage, l'Angola a exprimé son intérêt pour l'importation de viande bovine en provenance du Botswana. Les deux parties sont, par ailleurs, convenues d'approfondir leur coopération en matière de lutte contre les maladies animales, de production de vaccins et de repeuplement du cheptel.

La première Commission bilatérale entre l'Angola et le Botswana depuis l'établissement de leurs relations politico-diplomatiques, en 1976, était coprésidée par le ministre angolais des Relations extérieures, Téte António, et son homologue botswanais des Relations internationales, Phenyo Butale.

Parmi les principaux résultats figure également la création d'une Commission binationale, conçue comme un mécanisme permanent de suivi et de dynamisation de la coopération bilatérale. La première session de cet organe se tiendra au Botswana en 2027.

Les deux parties sont également convenues de renforcer les consultations politiques régulières et de s'accorder un soutien mutuel à leurs candidatures à des postes au sein des organisations régionales, continentales et internationales.

Sur le plan diplomatique, l'Angola et le Botswana ont réaffirmé leurs positions convergentes au sein de la SADC, de l'Union africaine et des Nations unies, notamment en ce qui concerne la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies et la mise en oeuvre du Consensus d'Ezulwini.

Le Botswana a, par ailleurs, annoncé son intention d'établir une mission diplomatique à Luanda afin de renforcer les contacts politiques, économiques et consulaires entre les deux pays.