Sénégal: Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo aux députés - «La constante est le Référentiel national de transformation systémique « Sénégal 2050 »

Le premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo a effectué comme convenu, sa Déclaration de politique générale le 8 septembre 2026. Face aux députés, il a confirmé la poursuite de la mise en oeuvre de la Vision Sénégal 2050.

«Je ne viens pas vous annoncer une autre vision pour le Sénégal. La constante est le Référentiel national de transformation systémique « Sénégal 2050 » ! Les politiques publiques portées par le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, conduites et coordonnées par l'ancien Premier Ministre, Ousmane Sonko, aujourd'hui par moi-même, demeurent le seul cap pour « Un Sénégal souverain, juste et prospère, ancré dans des valeurs fortes » à l'horizon 2050 », a déclaré M. Lo.

Il a souligné que notre représentation nationale a plébiscité cette Vision à l'occasion de la Déclaration de politique générale de l'ancien Premier Ministre, et ci-devant Président de l'Assemblée nationale, le vendredi 27 décembre 2024, huit (08) mois et 25 jours après sa nomination.

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Il a rappelé avoir été un acteur central de la préparation de cette Dpg dont il a coordonné l'élaboration en qualité de Ministre, Secrétaire général du Gouvernement. «Je ne suis donc pas en territoire inconnu ! Rien ne change donc, dis-je ! Le Cap sera maintenu ! », a martelé le chef du gouvernement.

Ahmadou Al Aminou Lo de dire que ce qui va changer, c'est juste la méthode de conduire et de coordonner les politiques publiques matérialisées par les projets et réformes de l'Agenda Sénégal 2050.