Afrique de l'Ouest: BRVM - Baisses généralisées des indices phares de la bourse ce mardi 8 septembre 2026.

Après plusieurs journées de hausse, les indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu des baisses généralisées au terme de la séance de cotation de ce mardi 8 septembre 2026.

C'est ainsi que l'indice BRVM composite s'est replié de 0,53% à 550,08 points contre 553,03 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM 30 a fini la séance de cotation en baisse de 0,55% à 266,32 points contre 267,78 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Prestige, il a cédé 0,69% à 199,58 points contre 200,97 points la veille.

De son côté, l'indice BRVM Principal a régressé de 0,50% à 406,09 points contre 408,14 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), enregistre une variation négative de 0,53% à 221,40 points contre 222,59 points précédemment.

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La valeur des transactions s'est située à 2,410 milliards de FCFA contre 3,517 milliards de FCFA la veille.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 113,554 milliards, en passant de 21 325,303 milliards de FCFA le lundi 7 septembre 2026 à 21 211,749 milliards de FCFA ce mardi 8 septembre 2026.

Concernant celle du marché des obligations, on note une baisse de 28,637 milliards avec une réalisation s'établissant à 12 729,874 milliards de FCFA contre 12 758,511 milliards de FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Loterie Nationale du Bénin (plus 5,13% à 4 100 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 3,33% à 4 495 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 3,04% à 7 295 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (plus 1,34% à 37 700 FCFA) et Sonatel Sénégal (plus 1,29% à 39 200 FCFA), et Orange Côte d'Ivoire (plus 3,76% à 21 800 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SAPH Côte d'Ivoire (moins 7,45% à 8 575 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 7,29% à 5 595 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (moins 6,11% à 16 900 FCFA), SOGB Côte d'Ivoire (moins 5,41% à 7 700 FCFA) et Eviosys Packaging SIEM Côte d'Ivoire (moins 4,15% à 1 500 FCFA).