Angola: Le Chef de l'État réaffirme son engagement en faveur du développement du tourisme

Luanda — Les aires transfrontalières de conservation de l'Okavango-Zambèze (KAZA) et la Commission permanente des eaux du bassin hydrographique du fleuve Okavango recèlent un important potentiel de développement touristique dans lequel l'Angola entend investir, a indiqué mardi à Luanda le Chef de l'État angolais, João Lourenço.

S'exprimant à l'issue d'un entretien avec son homologue botswanais, Duma Gideon Boko, le Président João Lourenço a affirmé que l'Angola et le Botswana participent à l'initiative régionale de l'Aire transfrontalière de conservation de l'Okavango-Zambèze et doivent ratifier le traité, ce qui pourrait marquer le début d'un renforcement des relations dans le domaine du tourisme.

« Des démarches en ce sens sont en cours et nous espérons obtenir de bons résultats dans un avenir proche », a déclaré le Chef de l'État lors de la réception de son homologue botswanais, Duma Gideon Boko.

João Lourenço a souligné l'immense potentiel touristique de l'Okavango, ajoutant que la région a acquis une importance accrue depuis son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, un statut qui doit être préservé dans le cadre d'une action conjointe entre les deux États.

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Il a ajouté que tout est mis en oeuvre pour faire de la province de Cuando, le principal pôle de l'écotourisme angolais, intégré au projet touristique KAZA, en reliant le pays aux principales zones touristiques du Botswana ainsi qu'aux autres États membres.

À cet effet, il a mis en avant la tenue en Angola du premier Forum de la région angolaise de l'Okavango, à la suite duquel les premiers établissements d'hébergement touristique de la composante angolaise de l'Okavango sont en cours de construction.

« Je pense qu'il s'agit d'une opportunité d'affaires dont pourraient tirer parti les investisseurs intéressés du Botswana », a-t-il souligné.

Le Président du Botswana, Duma Gideon Boko, est arrivé lundi à Luanda pour une visite d'État de trois jours, dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays.

Les relations entre les deux pays sont considérées comme excellentes, avec des consultations régulières aux niveaux présidentiel, ministériel et technique, afin de mettre en place un cadre permettant de les approfondir davantage dans différents domaines, grâce à un soutien mutuel tant au niveau régional que continental.

Les deux parties ont également identifié des domaines d'intérêt commun dans les secteurs minier, agricole et sanitaire, avec une attention particulière portée aux projets susceptibles de mobiliser le secteur privé et de générer des retombées économiques mutuelles.

Dans le domaine énergétique, le Botswana souhaite intégrer l'actionnariat de la raffinerie de Lobito, un projet évalué à plus de six milliards de dollars américains.

Un autre axe concerne l'approfondissement de la coopération dans le secteur des diamants, notamment dans les domaines de l'exploration, de la taille, de la transformation et de la commercialisation, conformément à l'Accord de Luanda, signé en juin 2025.