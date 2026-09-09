Cote d'Ivoire: Portait/De la passion du sport à la rigueur scientifique - Eugène Yao, journaliste devenu docteur...

Il y a des parcours professionnels qui se construisent par étapes. Et puis, il y a ceux qui, au fil du temps, finissent par dessiner une véritable trajectoire intellectuelle. Celui de Yao Kouadio Eugène appartient à cette seconde catégorie. Journaliste, passionné de sport, notamment de football, il vient de franchir une étape majeure de son parcours : le vendredi 4 septembre 2026, il a soutenu avec succès une thèse unique à l'Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB), à Abidjan-Cocody.

À l'arrivée, une mention très honorable et un nouveau statut : celui de docteur en Communication pour le développement.

Son sujet de recherche, « Communication environnementale et gouvernance des espaces verts dans le District d'Abidjan », dit beaucoup de l'évolution de son regard. Loin de se cantonner à son univers professionnel traditionnel, le journaliste s'est intéressé à une problématique au coeur des préoccupations des grandes villes : la préservation et la gouvernance des espaces verts.

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Dirigée par Mme Nanga-Adjafi Angeline, professeur titulaire en Communication sociale, cette recherche se situe au croisement de la communication, de l'environnement et de la gouvernance urbaine. Elle interroge notamment la capacité de la communication à contribuer à la protection des espaces verts et à favoriser une meilleure implication des populations dans leur gestion.

Du terrain journalistique au terrain scientifique

Le parcours d'Eugène Yao n'est pas celui d'un universitaire coupé des réalités du terrain. Il est d'abord celui d'un professionnel des médias qui a progressivement construit son expérience au contact de l'actualité et des réalités sociales.

Sa carrière journalistique remonte au début des années 2000. Il fait ses premières armes au service Société de Soir Info, avant d'évoluer dans plusieurs rédactions. Il sera notamment journaliste et chef de service Politique et Économie à Ivoire Magazine, puis chef de service Société au Flambeau. En 2012, il rejoint L'Éléphant déchaîné. Il sera également correspondant de presse pour Fraternité Matin et fratmat.info entre 2011 et 2018, avant de poursuivre son activité journalistique dans la presse en ligne.

Cette expérience l'a conduit à pratiquer différents genres journalistiques et à s'intéresser à des sujets dépassant le seul champ de l'actualité immédiate. Le sport, qui demeure l'un de ses domaines de prédilection, constitue notamment un espace privilégié d'expression de cette passion pour le journalisme.

Mais chez Eugène Yao, l'écriture journalistique ne semble jamais avoir été dissociée d'une volonté de comprendre. Observer, questionner, recueillir la parole, confronter les points de vue : autant de réflexes professionnels qui trouvent naturellement un prolongement dans la démarche scientifique.

Une curiosité qui dépasse les frontières du sport

Titulaire d'un BTS en Communication d'entreprise obtenu en 2001, d'une licence en Sociologie en 2005 et d'un DEA en Communication en 2010, le nouveau docteur a progressivement construit un profil à la croisée de plusieurs disciplines.

Son parcours de formation et ses expériences témoignent également d'un intérêt croissant pour les questions de développement durable et d'environnement. En 2020 et 2021, il suit plusieurs formations en ligne proposées par l'Université Senghor d'Alexandrie, en collaboration avec l'Institut de la Francophonie pour le développement durable, portant notamment sur le droit et la protection de l'environnement, l'économie et la gestion des ressources naturelles ainsi que l'évaluation environnementale des politiques et projets de développement.

Une orientation qui trouve son aboutissement dans sa recherche doctorale.

Pour son travail, le chercheur s'est intéressé à la vulnérabilité des espaces verts d'Abidjan, confrontés notamment à des formes d'appropriation à des fins résidentielles ou commerciales. Son étude rappelle que ces espaces ne sont pas de simples ornements urbains. Ils remplissent des fonctions écologiques, sociales, économiques et même thérapeutiques importantes pour les populations.

À partir d'une approche qualitative menée auprès de 48 personnes, à travers des entretiens semi-directifs et une analyse thématique, il met en lumière plusieurs faiblesses dans la gouvernance de ces espaces. Parmi elles, les insuffisances de la communication normative et médiatique, le déficit de communication ciblée et la faible implication des populations.

La communication comme outil de changement

Au coeur de la réflexion d'Eugène Yao se trouve une conviction : la préservation des espaces verts ne peut relever des seules institutions.

La multiplicité des acteurs, les conflits de compétences et les difficultés de coordination constituent, selon son étude, autant de facteurs qui compliquent leur gouvernance. D'où la nécessité de renforcer une communication capable non seulement d'informer, mais aussi de sensibiliser, de mobiliser et de faire participer les citoyens.

Cette approche traduit une conception de la communication comme véritable outil de développement. Une population mieux informée sur l'utilité d'un espace vert serait davantage disposée à participer à sa protection. Le chercheur plaide ainsi pour une gouvernance plus participative, où les communautés ne seraient plus considérées comme de simples bénéficiaires, mais comme des acteurs de la préservation de leur cadre de vie.

Un journaliste qui continue d'apprendre

Cette nouvelle distinction académique vient donc moins refermer un chapitre qu'en ouvrir un autre. Elle consacre plusieurs années de travail, mais aussi une disposition qui semble caractériser Eugène Yao : la curiosité.

Cette curiosité l'a conduit à participer à plusieurs rencontres scientifiques et professionnelles, dont des colloques consacrés au développement durable, à la recherche transformationnelle, à l'engagement communautaire et, plus récemment, à la restauration des paysages forestiers et à la justice climatique en Afrique.

Elle l'a également amené à se former au journalisme sensible aux conflits à Dakar, au Sénégal, et aux questions liées à la contribution des médias à la cohésion sociale et à la réconciliation.

De la salle de rédaction aux amphithéâtres universitaires, le chemin parcouru raconte finalement une même quête : comprendre le monde pour mieux le raconter. Chez Eugène Yao, le journaliste sportif et le chercheur ne s'opposent donc pas. Ils se complètent.

Le premier observe l'événement, recueille les témoignages et restitue l'information. Le second prend du recul, interroge les mécanismes, analyse les pratiques et tente de dégager des pistes de compréhension.

À travers son parcours, Yao Kouadio Eugène montre ainsi que le journalisme peut être bien plus qu'un métier : un point de départ vers d'autres formes de connaissance. Son doctorat en Communication pour le développement vient consacrer cette ambition et donner une profondeur nouvelle à son regard de professionnel des médias.

Après les terrains de sport, les salles de rédaction et les longues années de recherche, une nouvelle page s'ouvre désormais pour le journaliste devenu docteur. Avec, sans doute, la même passion : observer, comprendre et transmettre.