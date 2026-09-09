Cote d'Ivoire: Après la fixation des prix - L'Oia café-cacao appelle les producteurs au calme et à la sérénité

L'Organisation interprofessionnelle agricole café-cacao (Oia Café-cacao) a appelé le mardi 8 septembre 2026, lors d'un point-presse, à son siège à Angré 7e tranche, les producteurs au calme et à la sérénité.

« Nous appelons toutes les productrices et tous les producteurs au calme, à la sérénité et à la responsabilité. Nous les invitons à poursuivre sereinement leurs activités de production et de commercialisation, dans le strict respect des règles en vigueur, notamment le système national de traçabilité et la carte de producteur », a déclaré Obéa Blondé Doua, 3e vice-président et porte-parole de l'Oia café-cacao, en présence du président Siaka Diakité.

La structure a réaffirmé son engagement à accompagner le gouvernement à travers l'organisation, dans les semaines à venir, d'une tournée d'écoute, d'information et de sensibilisation dans l'ensemble des zones de production du café et du cacao dont le lancement est prévu pour le samedi 12 septembre à Divo. L'objectif étant de permettre le bon déroulement de la campagne de commercialisation des deux produits.

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« Nous appelons les producteurs et les Opa à rester sourds à toute invitation à une grève, à la rétention des produits ou au boycott lancé par certaines organisations syndicales, de nature à compromettre la cohésion sociale, l'ordre public et la stabilité de la filière. Une grève ne remplit pas le grenier. Ne cassons pas ce que nous avons construit ensemble », a insisté le conférencier.

Cette sortie de l'Oia café-cacao, faut-il le souligner, fait suite à des déclarations, selon le conférencier, de Thibeaut Yoro, administrateur de l'organisation, exprimant sa déception à l'égard des prix annoncés par le gouvernement et appelle à une réforme du mécanisme de commercialisation. Pour lui, ces propos ne sauraient engager l'Oia café-cacao, son président, son conseil d'administration, son bureau encore moins ses membres.

« L'Oia café-cacao réaffirme sa reconnaissance au gouvernement pour les efforts consentis en faveur de la filière et des producteurs. Elle reconnaît, notamment l'importance des mécanismes mis en place pour sécuriser les revenus des producteurs, organiser la commercialisation et assurer la stabilité de la filière dans un environnement international particulièrement exigeant », a souligné Obéa Blondé Doua.

A l'en croire, les préoccupations exprimées par les producteurs doivent être entendues. Toutefois, leur prise en compte doit s'inscrire dans un cadre organisé de concertation avec les pouvoirs publics et l'ensemble des acteurs de la filière, plutôt que par des prises de position individuelles susceptibles de créer une confusion sur la posture officielle de l'interprofession.

« L'Oia café-cacao réaffirme sa disponibilité à poursuivre un dialogue constructif et responsable avec le gouvernement dans l'intérêt supérieur de la filière et particulièrement des producteurs de café et de cacao. Elle invite par ailleurs, tous ses administrateurs, représentants et membres à respecter les textes qui régissent l'organisation ainsi que les mécanismes internes de prise de position et de communication publique », a exhorté le 3e vice-président de l'interprofession, précisant qu'aucune opinion individuelle ne peut être présentée comme la position de l'organisation sans avoir été préalablement examinée et validée par ses instances habilitées.

Rappelons que le prix bord champ du cacao est fixé à 1 200 Fcfa et celui du café à 1 300 Fcfa.