Cote d'Ivoire: Infrastructures scolaires - Dihinibo 1 et 2 se meurent en silence

Dihinibo, village de la sous-préfecture de Tankessé, dans le département de Koun-Fao, région du Gontougo (à l'est de la Côte d'Ivoire), est en effervescence ce 15 août 2026. Et pour cause, après une huitaine d'années de léthargie, les fils et filles de ce village à fort potentiel agricole ont décidé de célébrer la cohésion et la fraternité retrouvées. Cela, autour des résultats scolaires de leurs progénitures. Ainsi, « Dihinibo, mon village en fête » battait son plein lorsque notre équipe de reportage arrive sur place, sur le coup de 11 heures.

Pour l'occasion, fanfare et sono se disputent les décibels sur le terrain de l'école primaire au revêtement taillé à la machette. Les enfants, heureux bénéficiaires de cette belle ambiance dont ils n'ont plus eu droit depuis dix ans, sautillaient dans tous les sens au son de la fanfare. Quatre bâches ornées de guirlandes, de banderoles aux slogans en l'honneur du parrain et des écoliers méritants, étaient dressées pour accueillir populations, autorités traditionnelles et religieuses, cadres du village, élèves et parents d'élèves...

Certes, l'on célébrait les meilleurs élèves des deux écoles qui constituent le groupe scolaire du village, mais une préoccupation lancinante taraudait les esprits : comment offrir aux Epp Dihinibo 1 et 2 une cure de jouvence ? Le délabrement de cette école est si criant que derrière les sourires et les éclats de joie des récipiendaires, des parents, et des cadres, la question hantait les esprits.

C'est Bini Kouadio Manfo, directeur de l'école Epp Dihinibo 1, qui va lever le lièvre dans son discours de bienvenue. Pour une occasion aussi heureuse, c'est avec un visage visiblement marqué par l'inquiétude qu'intervient l'instituteur d'un certain âge. « C'est vrai, nous célébrons nos meilleurs écoliers, mais les conditions dans lesquelles nous travaillons ne sont pas bonnes ! Nous devons, ensemble, nous donner les moyens de redonner à notre école une âme », alerte-t-il d'entame.

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Par scrupule, et pour éviter de doucher l'ambiante de fête, le directeur use d'euphémisme pour interpeller la conscience collective sur l'état de santé du groupe scolaire adjacent. Un tour sur place a donné la pleine mesure de l'état de décrépitude de l'institution scolaire.

Des infrastructures surannées

Dihinibo 1 date. Construite dans les années 60, cette école a produit de hauts cadres, à l'image de Noël Ehouman N'Guetta, ex-cadre au Fmi, diplômé de l'Ecole nationale d'administration de Paris, de l'Université de Columbia aux Etats-Unis, parrain de « Dihinibo, mon village en fête 2026 ». Il en est de même pour Yobouet Kabran, ingénieur émoulu de l'Ecole nationale supérieure des travaux publics (Enstp) devenue aujourd'hui Institut national polytechnique Houphouët-Boigny (Inp-HB) de Yamoussoukro, et actuel directeur général adjoint de Côte d'Ivoire Logistics.

Bien d'autres hauts cadres de la Côte d'Ivoire ont fait leurs premiers pas sur les bancs de cette école. Aujourd'hui, le groupe scolaire du village (Dihinibo 2 a été construite en 2000), offre un visage peu reluisant. Toutes les deux écoles ont grandement besoin d'être réhabilitées. Il est 13 heures. Le soleil est certes au zénith, mais le temps est clément et la chaleur nettement supportable ce samedi 15 août 2026. En compagnie de Bini Kouadio Manfo, directeur de l'école Epp Dihinibo 1, et Ferdinand Yao Boko, la quarantaine, président du Comité de gestion des établissements scolaires publics (Coges), nous entreprenons la visite du groupe scolaire de douze classes.

Hormis l'ombre offerte par la frondaison de tecks et autres margousiers qui meublent la cour, unique réconfort de ces lieux, le constat est sidérant. Le directeur ouvre la classe de Cm2 de Dihinibo 2, plus proche, et bondit instantanément en arrière, comme poussé par une force invisible. Il hoquète. Lorsque nous nous approchons, la puissante et répulsive odeur qui jaillit de la classe informe de façon exhaustive sur les maîtres de céans.

Les roussettes de la forêt environnante, communément appelés « akpani », ont élu domicile dans les plafonds complètement désaffectés et colonisé les lieux. A terre, leurs déjections ont noirci le plancher et le siège du maître. « C'est dans ces odeurs que nous travaillons depuis des années », indique, la mort dans l'âme, le directeur.

Un rictus nerveux pétrifie son visage, quand il imagine que la rentrée des classes 2026-2027 est fixée au 14 septembre 2026 et que lui et ses collaborateurs devront passer toute une année encore dans ce capharnaüm qui leur tient lieu de classe. « Les roussettes défèquent sur nous, dans nos documents et sur les cahiers des enfants. C'est infernal », lance M. Bini, dépité par le manque de bureau pour conserver en lieu sûr la documentation de son école. « Même dans mon bureau, les chauves-souris font la loi », relativise sombrement son collègue N'Goran Ouattara, directeur de l'Epp Dihinibo 2, en vacances et joint par téléphone.

Ce dernier révèle que l'arrière de son bureau est le lieu de stockage des denrées alimentaires de la cantine scolaire. Evidemment, de ce lieu de stockage de vivres à son bureau, il n'y a qu'un pas que souris, blattes, vermine volante et autres reptiles franchissent allègrement. Ici, les animaux sont chez eux. Ce sont les humains qui squattent.

Outre le guano de chauves-souris, toute la devanture des classes est noire de crotte de bique. En fait, le personnel du groupe scolaire partage les bâtiments avec les chauves-souris, moutons, boeufs et cabris. Et cela, quotidiennement. De grosses bouses de vache étalées devant la classe de CE2 de Dihinibo 1 attestent éloquemment de cette cohabitation incommode.

Dans ladite classe où l'effectif s'élève à 27 écoliers, seulement une dizaine de tables-bancs, rouges de poussière dont certains en pièces détachées, gisent sur le plancher. On aurait dit une classe hantée. « Évidemment, comme toutes les écoles qui datent des années 60, notre école a pris de l'âge et a besoin d'être réhabilitée », reconnait Alexandre Kanga Kouamé, président de la mutuelle de développement de Dihinibo, interrogé. « Non seulement les tableaux sont défaillants, mais à partir de 14 heures, c'est extrêmement difficile d'entrer en classe à cause de l'odeur des chauves-souris », ajoute N'Goran Ouattara, directeur de Dihinibo 2.

Cet état de fait est aggravé par le manque d'électricité. « Ici, à partir de 16 heures, les enfants ne peuvent plus copier les leçons. Il n'y a pas d'électricité dans l'école », regrette Bini Manfo, qui précise que la forêt environnante précipite le basculement de la lumière du jour et accentue l'obscurité. Ce qui réduit la visibilité dans les classes.

Au final, soulignent les deux directeurs, l'atteinte du quantum horaire fixé par l'Etat, à savoir 990 heures par an réparties sur 33 semaines de cours, est un parcours du combattant. Conséquences, les résultats scolaires sont en chute libre.

Selon N'Goran Ouattara, le taux d'admission de son école qui était de 99% en 2024-2025 est tombé à 37% en 2025-2026. Là où dans des villages voisins comme Yobouakro le taux d'admission est constamment au-delà des 90%. « Le taux de réussite cette année c'est 40%. Le taux d'admission du Cp1 au Cm2, c'est 75% », complète son collègue de Dihinibo 1.

La perspective 2026-2027 inquiète donc N'Goran Ouattara au plus haut point. « Moi-même en tant que pédagogue, cela me dérange énormément », se lâche-t-il, résigné. Ce dernier révèle que pour 142 écoliers dans son école, seulement trois enseignants sont en service. « Si ce n'est pas à cause de conscience professionnelle, qui peut travailler dans des conditions pareilles ? », s'insurgent les maîtres.

L'école, un pâturage à rodéo

La cour de Dihinibo 1 et 2 est vaste et agréable. Elle est revêtue d'une belle couche de gazon, certes mal taillée, mais verdoyante. Non clôturée, elle sert de pâturage aux éleveurs de boeufs et autres caprins. Et les bouses de vaches séchées, visibles par endroits, témoignent bien de la proximité dangereuse entre les mômes et les animaux.

Selon le directeur de Dihinibo 1, c'est cette cour que traverse une frange importante de la population pour se rendre dans les plantations. La région étant exclusivement agricole, les principaux moyens de locomotion de la population sont les engins à deux roues. Ici, tout le monde a une moto, ou à tout le moins un vélo. C'est donc logiquement que les populations traversent la cour de l'école à vive allure pour se rendre soit dans leurs plantations soit dans les villages voisins tels que N'Dakro ou Yobouakro. La sécurité de leurs propres enfants ? Aux calendes grecques !

A ce propos, N'Goran Ouattara raconte : « Un jour, j'interpellais un motocycliste qui traversait la cour à vive allure, lui demandant de faire attention aux élèves. Il m'a jeté au visage : "tu es venu nous trouver ici avec notre école, fous-nous la paix !" », raconte-t-il, peiné.

Outre les parents pour qui la question de sécurité des enfants ne vaut pas tripette, les bouviers ont érigé la cour de l'école en espace de pâturage. Et cela, parce que le groupe scolaire est un espace ouvert qui donne directement sur la broussaille environnante, avec tout ce que cela implique comme rencontre dangereuse pour les enfants. « Les bouviers traversent l'école avec leurs animaux. Cela expose les enfants à toute sorte d'accidents. C'est très gênant », se plaint M. Bini.

Deux fontaines servent de point de rafraichissement aux élèves. L'une, celle de Dihinibo 1, est un puits à ciel ouvert ; il est creusé à même le sol et reçoit toute sorte de déchets. « En saison sèche, quand les feuilles des arbres tombent dedans, elles pourrissent et dégagent des odeurs. Ce n'est pas bon pour la consommation, mais les enfants n'ont pas le choix ».

Pour la protéger et éviter aux enfants de choper quelque maladie hydrique, l'on a fini par trouver une solution de fortune : une base de fût coupé sert de couvercle. Celle, construite plus récemment pour l'école 2, est non fonctionnelle. Quid des toilettes ? Elles ne sont plus utilisables depuis belle lurette. Bini Manfo avoue qu'il ne s'y est plus rendu pour se soulager depuis bien longtemps.

La broussaille environnante offre parfaitement la couverture pour toute sorte de besoins. Kabran Kouadio Laurent, élève de l'Epp Dihinibo 1, admis en 6e, relate : « Il y a toilettes dans mon école, mais là-bas est sale. Moi je ne vais pas là-bas ». Sa camarade Kouassi Akissi Deborah, admise au Cm1 à Dihinibo 2, soutient qu'elle voit les bouviers traverser l'école et que les animaux défèquent partout dans la cour, et même dans les salles de classe.

Plus de 70% d'écoliers sans extraits d'acte de naissance

« Cette année, le premier de la classe de Cm2 de Dihinibo 2 ne pourra pas aller en 6e ; il sera obligé de reprendre sa classe, faute d'extrait d'acte de naissance », raconte Ferdinand Yao Boko, président du Coges. L'information assomme comme une massue.

Le directeur de Dihinibo 2 confirme aussitôt. « C'est le problème qui nous fatigue plus que tout ici. Plus de 70% de nos enfants sont sans extraits d'acte de naissance, mais comme l'Etat nous demande de les inscrire, même sans papier, nous le faisons espérant que les parents vont s'acquitter de ce devoir après. Malheureusement, ce n'est pas le cas. La quasi-totalité des écoliers sont sans papier », relate l'enseignant, qui s'explique difficilement la réticence des parents à établir des documents administratifs à leurs enfants.

Le président du Coges, lui-même fils du village, reconnait que l'écrasante majorité des enfants de l'école du groupe scolaire Dihinibo sont sans aucun document administratif. Il en parle comme d'un combat perdu d'avance. Le sous-préfet de Tankessé, Abel Décoster Olivier Konan, interrogé sur la question, a du mal à s'expliquer la non-déclaration des naissances dans sa zone de compétence.

A l'en croire, le phénomène est monnaie courante dans tout le département de Koun-Fao, et particulièrement dans la sous-préfecture de Tankessé. Pour y faire face, l'autorité préfectorales avoue avoir mené plusieurs campagnes de sensibilisation. Rien n'y fit ! Les populations sont restées sourdes à son appel à déclarer les naissances.

Sur un ton résigné, il nous répond au téléphone : « Si les parents n'adhèrent pas à notre message, on fait comment ? C'est très difficile. » Et pourtant, souligne-t-il, il existe un centre de santé à N'Dakro, à 2 km de Dihinibo. Nonobstant, il ne compte pas céder au découragement.

Bien au contraire, Abel Décoster Olivier Konan est déterminé à ramener ses administrés dans la République. « J'ai fait de la déclaration des naissances mon cheval de bataille », annonce-t-il avec détermination. Selon le directeur Bini Kouadio Manfo, l'administrateur a convoqué à maintes reprises ses administrés afin d'adresser, ensemble, la problématique de la non-déclaration des naissances. Mais ceux-ci brillent par leur absence à chaque convocation. « L'année dernière, j'ai été obligé d'établir les extraits d'acte de naissance de certains élèves à mes propres frais », révèle-t-il.

C'est pourquoi cette rentrée 2026-2027, il va exiger les documents administratifs de chaque enfant avant de l'admettre dans son école. Car, justifie-t-il, sans extrait d'acte de naissance, il est quasi impossible pour les directeurs de demander au ministère de l'Education nationale d'attribuer un matricule à l'élève.

N'Goran Ouattara, lui, est formel. « Tous ceux qui n'auront pas d'extraits de naissance au Cm1 ne seront pas admis dans ma classe de Cm2 », tranche-t-il. Même si cette décision doit lui valoir le courroux de l'inspecteur de l'enseignement primaire de Tankessé, il compte s'en tenir à cela. « Dans le Gotougo, de façon générale, la question des extraits de naissance des enfants est un problème récurrent.

Chaque fois que nous avons l'occasion de venir au village, nous essayons de sensibiliser nos parents pour les amener à établir les extraits de naissance des enfants. C'est l'un des problèmes majeurs que nous avons dans notre région », renchérit Alexandre Kanga Kouamé, président de la mutuelle de développement de Dihinibo.

Tandis que Abel Décoster Olivier Konan, sous-préfet de Tankessé, prend son bâton de pèlerin pour amener ses administrés à saisir toute l'importance de la déclaration des naissances, et que les directeurs de Dihinibo 1 et 2 menacent de renvoyer les mômes sans documents, Ferdinand Yao Boko, président du Coges, lui, appelle au secours pour redonner à l'école de son village une âme.