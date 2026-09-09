Cote d'Ivoire: Coopération sino-ivoirienne - 25 journalistes ivoiriens renforcent leurs capacités en communication en Chine

L'ouverture du séminaire de formation s'est tenue, le 8 septembre à Beijing et se déroulera sur quinze jours au bénéfice de 25 journalistes ivoiriens.

Les relations diplomatiques sino-ivoiriennes se portent bien. Et pour preuve, l'opportunité offerte à 25 journalistes ivoiriens issus des médias traditionnels (télévision, radio, presse écrite et presse en ligne) de séjourner en Chine dans le cadre d'un programme de formation destiné au renforcement des compétences en communication omnimédia des jeunes professionnels des médias. Au menu : des conférences thématiques, des sessions d'immersion et de découverte culturelle et touristique, entre autres activités.

L'ouverture de ce séminaire de formation a eu lieu le mardi 8 septembre 2026, au Centre d'exposition de Beijing, ville au patrimoine millénaire. La formation s'étendra sur quinze jours.

En guise d'ouverture, Han Liqiang, sous-directeur du Centre de formation et d'éducation du Groupe de communication internationale de Chine, a souhaité la bienvenue aux journalistes avant de préciser le contexte et les objectifs de la formation.

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« C'est un grand plaisir de vous retrouver à Beijing en ce début d'automne. Bien que la Chine et la Côte d'Ivoire soient éloignées, l'amitié entre les deux pays, l'amitié entre les deux peuples est ancienne et profonde. Depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1983, les relations bilatérales n'ont cessé de se développer de manière stable. En septembre 2024, à l'occasion du sommet de Beijing sur la coopération sino-africaine, nos relations ont été élevées au rang de partenariat stratégique. Une orientation claire pour le développement futur entre les deux pays.

Des échanges étroits à tous les niveaux. Les médias sont un pont qui favorise la connaissance mutuelle et votre déplacement en Chine constitue une belle illustration de l'amitié sino-ivoirienne », a-t-il précisé.

Avant d'ajouter qu'il comptait s'appuyer sur le regard professionnel des journalistes et leur capacité d'analyse pour rapprocher les peuples africains et approfondir leur compréhension mutuelle.

Représentant les participants à la formation, Goha Aimé Ludovic Ly, journaliste à la Radiodiffusion télévision ivoirienne (Rti), a exprimé sa reconnaissance au ministère du Commerce de la République populaire de Chine, au Groupe de communication internationale de Chine, ainsi qu'au Centre d'études internationales et de formation.

« Nous sommes très heureux d'être à Pékin, au coeur d'un pays qui impressionne par son développement, son dynamisme et sa capacité à faire de l'innovation et du numérique des leviers de transformation. Notre délégation est composée de professionnels issus de différents secteurs des médias : presse écrite, presse numérique, radio et télévision. Cette diversité constitue une véritable richesse. Elle nous permettra de croiser nos expériences, de partager nos pratiques et de mieux réfléchir ensemble à l'avenir de notre profession.

Nous sommes ici pour renforcer nos compétences, découvrir de nouveaux outils et améliorer notre capacité à produire des contenus adaptés aux différents supports. Mais nous sommes également ici pour apprendre à évoluer dans ce nouvel environnement sans jamais perdre les fondamentaux du journalisme : la rigueur, la vérification de l'information, l'éthique et la responsabilité envers le public.

Au-delà des connaissances techniques, nous considérons ce séminaire comme une occasion privilégiée de mieux connaître la Chine, ses médias, ses innovations et son expérience dans le domaine du numérique. »

Tout en espérant que cette rencontre permettra de créer des liens durables entre les jeunes professionnels des médias ivoiriens et chinois et d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération, il a assuré qu'à leur retour en Côte d'Ivoire, les journalistes auront à coeur de partager les enseignements de cette expérience avec leurs confrères des différentes rédactions et avec le peuple ivoirien.

« Je voudrais également exprimer une gratitude particulière à l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (Unjci), et notamment à sa présidente, Marie-Laure N'Goran, pour son engagement en faveur du renforcement des capacités des journalistes », a-t-il salué.

En fin de cérémonie, Han Liqiang a offert aux participants la version française de l'ouvrage de Xi Jinping sur la gouvernance de la Chine, volume V, tout en les invitant à prendre plaisir à découvrir la Chine à travers cet ouvrage et à profiter pleinement de la formation.

Les journalistes auront ainsi l'occasion de rendre compte de la réalité de la Chine et de partager leur expérience avec leurs confrères et, plus largement, avec le public ivoirien.

Il est à noter que trois journalistes du groupe Fraternité Matin sont du voyage, à savoir Ange Martial Ehouradé du service Société, Trésore Mélèdje de Fratmat.info et Marie Ange Akpa du service Économie.