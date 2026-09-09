Afrique de l'Ouest: Santé mentale publique - Bouaké accueille les experts africains pour renforcer la riposte

Le Chu de Bouaké abrite, durant deux semaines, la deuxième édition du cours francophone de leadership et de plaidoyer en santé mentale publique pour l'Afrique de l'Ouest.

Le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Bouaké est au coeur des réflexions sur la santé mentale publique en Afrique. La deuxième édition du cours francophone de leadership et de plaidoyer en santé mentale publique pour l'Afrique de l'Ouest y a été officiellement lancée, mardi 8 septembre 2026, à l'occasion d'une conférence réunissant plusieurs acteurs du secteur de la santé et des représentants des autorités locales.

Placée sous le thème « Cours francophone de leadership en santé mentale publique pour l'Afrique de l'Ouest », cette rencontre est organisée dans le cadre des activités de l'Africa CDC (Centre africain de contrôle et de prévention des maladies).

Créée en janvier 2016 et officiellement lancée en 2017, cette institution technique spécialisée et autonome de l'Union africaine intervient notamment dans le renforcement des capacités des États africains en matière de santé publique.

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La conférence a été animée par le Dr Adélard Kakunze, représentant le directeur de l'Africa CDC, le Dr Jean Kaseya. Elle a réuni plusieurs personnalités, parmi lesquelles le professeur N'Da, représentant le président de l'Université Alassane Ouattara, le professeur Kouakou Koffi, ainsi que le directeur régional de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle (DRSHPCMU), le Dr Aboubakary Coulibaly.

La mairie réaffirme son engagement

Représentant le maire de Bouaké, le ministre Amadou Koné, le quatrième adjoint au maire, Aboubacar Diaby, a salué le choix porté sur la capitale du Gbêkê pour accueillir cette activité scientifique.

Il a, à cette occasion, réaffirmé l'engagement de la municipalité à accompagner les initiatives contribuant au développement humain et à l'amélioration du bien-être des populations.

Pour la mairie de Bouaké, la tenue de cette rencontre internationale dans la ville constitue également une opportunité de renforcer la sensibilisation autour d'une problématique qui concerne toutes les composantes de la société.

Une mobilisation collective attendue

Représentant le préfet de la région de Gbêkê et du département de Bouaké, Tuó Fozié, Mme Aïcha Traoré a, pour sa part, invité les différentes couches socioprofessionnelles à s'impliquer davantage dans les questions liées à la santé mentale publique.

Elle a ensuite déclaré officiellement ouverte la conférence, donnant le coup d'envoi des travaux.

Durant deux semaines, des experts venus de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre vont confronter leurs expériences et connaissances autour des défis liés à la santé mentale publique. Les échanges porteront notamment sur le renforcement du leadership, du plaidoyer ainsi que des mécanismes de surveillance et de riposte.

À travers cette initiative, l'enjeu est de contribuer à l'émergence d'une réponse plus coordonnée et plus efficace face aux problématiques de santé mentale sur le continent. La rencontre de Bouaké entend ainsi favoriser le partage d'expériences et le renforcement des capacités des acteurs appelés à jouer un rôle dans la prévention et la prise en charge des questions de santé mentale.

Pour la capitale du Gbêkê, qui accueille cette deuxième édition, l'événement constitue enfin une nouvelle occasion de positionner la ville comme un espace de réflexion et d'échanges autour des grandes problématiques de développement humain et de santé publique en Afrique.