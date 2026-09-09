Cote d'Ivoire: 'Mont Kourabahi' et 'Rapides Grah' - 14 sites d'orpaillage clandestin démantelés

Une opération conjointe menée du 3 au 7 septembre 2026 dans les forêts classées du Nord de San-Pedro a permis de neutraliser 14 sites clandestins, de détruire plusieurs équipements et d'interpeller 11 individus.

La lutte contre l'orpaillage clandestin se poursuit dans les forêts classées de la région de San-Pedro.

Du 3 au 7 septembre 2026, une mission conjointe du Centre de Gestion de San-Pedro et de la Direction régionale des Eaux et Forêts a investi les forêts classées du Mont Kourabahi et des Rapides Grah, dans le nord de la région.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des directives du ministère des Eaux et Forêts et de la Direction générale de la SODEFOR visant à renforcer la protection du patrimoine forestier et à mettre un coup d'arrêt aux activités illégales qui contribuent à sa dégradation.

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Conduite sous la direction du Capitaine Oboué Hugues Allain, chef de l'Unité de Gestion forestière de la zone, la mission avait un double objectif : démanteler les installations d'orpaillage clandestin et réaffirmer la présence de l'État dans ces espaces forestiers protégés.

14 sites neutralisés

Au terme de cinq jours d'intervention, le bilan fait état de 14 sites d'orpaillage clandestin neutralisés et de 16 abris précaires détruits. Onze individus ont également été interpellés avant d'être mis à la disposition des autorités compétentes.

Les opérations ont par ailleurs permis de mettre hors d'usage plusieurs équipements utilisés pour l'exploitation minière illégale. Trois dragues et 20 motopompes ont été détruites sur place.

Les agents ont également saisi 11 motopompes, cinq machines « anaconda », deux compresseurs, 41 bouteilles de gaz et six motos. À cela s'ajoutent 19 pioches, quatre bidons d'huile moteur de 25 litres ainsi que deux balances de précision destinées à la pesée de l'or.

Des produits illicites découverts

L'intervention a également permis de récupérer divers effets, notamment 32 téléphones portables, quatre portefeuilles et une somme de 9 500 francs CFA.

Au-delà des équipements directement liés à l'orpaillage, les agents ont découvert des produits illicites. Il s'agit notamment d'un quart de bloc de cannabis et d'une plaquette de Tramadol.

Ces découvertes viennent renforcer les préoccupations liées aux activités clandestines qui peuvent se développer dans certaines zones d'orpaillage et à leurs conséquences sur la sécurité.

Maintenir la pression sur les exploitants clandestins

À travers cette opération, les services forestiers affichent leur volonté de maintenir la pression sur les exploitants clandestins et de préserver les forêts classées du Mont Kourabahi et des Rapides Grah.

Pour les structures engagées dans cette mission, la lutte contre l'orpaillage clandestin ne se limite pas à la destruction des installations. Elle vise également à empêcher la dégradation durable des ressources naturelles et à restaurer l'autorité de l'État dans des espaces protégés.

Sous l'impulsion du Commandant Kabolaha Traoré, directeur du Centre de Gestion de San-Pedro, les équipes entendent ainsi poursuivre les opérations de contrôle et de sécurisation sur le terrain.

La répétition de ces interventions traduit une volonté de faire de la protection du patrimoine forestier une action permanente. Dans les forêts classées du Mont Kourabahi et des Rapides Grah, la vigilance reste donc de mise face aux activités susceptibles de compromettre durablement les écosystèmes.