Cote d'Ivoire: Diaspora ivoirienne - Adama Dosso veut moderniser les services consulaires...

Réunis à Grand-Bassam du 7 au 9 septembre 2026, représentants diplomatiques, associations de la diaspora et acteurs institutionnels réfléchissent à l'amélioration des services consulaires et à la création d'un Conseil des Ivoiriens de l'Extérieur.

Les services consulaires ivoiriens sont appelés à évoluer pour mieux répondre aux attentes des ressortissants établis hors du pays. C'est l'un des principaux enjeux de l'atelier de concertation sur le renforcement des services consulaires, ouvert lundi 7 septembre 2026 à Grand-Bassam, sous la présidence du ministre délégué chargé de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'Extérieur, Adama Dosso.

Organisée par la Direction générale des Ivoiriens de l'Extérieur, en collaboration avec le Programme MIGRET, cette rencontre de trois jours réunit des représentants des missions diplomatiques et consulaires ivoiriennes, des responsables d'associations d'Ivoiriens de l'Extérieur, des représentants de ministères et institutions nationales ainsi que des partenaires techniques et financiers.

Le Programme MIGRET bénéficie du financement de l'Union européenne et de la France et est mis en oeuvre par un consortium réunissant Expertise France, Enabel et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

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Le consulat, premier visage de l'État

À l'ouverture des travaux, Adama Dosso a souligné la place stratégique des services consulaires dans la relation entre l'État et les Ivoiriens vivant à l'étranger. Il les a notamment présentés comme le « premier et parfois l'unique visage de l'État ivoirien » auprès des compatriotes établis hors du territoire national.

Dans un contexte marqué par l'intensification de la mobilité internationale et la complexification des parcours migratoires, le ministre a insisté sur la nécessité d'adapter les prestations consulaires aux nouvelles réalités et aux attentes des usagers.

L'atelier devra ainsi permettre d'identifier les difficultés rencontrées dans la fourniture des services consulaires et de recueillir les attentes des Ivoiriens de l'Extérieur. Les participants devront également formuler des propositions concrètes portant notamment sur la qualité des prestations, la protection consulaire et l'accompagnement au retour et à la réintégration socio-économique.

Vers un Conseil desEC Ivoiriens de l'Extérieur

Au-delà de la modernisation des services consulaires, la rencontre ouvre une réflexion sur la création d'un Conseil des Ivoiriens de l'Extérieur. Cette future instance devrait contribuer à mieux structurer la représentation de la diaspora et à pérenniser le dialogue entre celle-ci et les pouvoirs publics.

Pour le ministre Adama Dosso, l'enjeu est également de mieux valoriser les contributions économiques, culturelles et sociales des Ivoiriens établis à l'étranger au développement national.

Les réflexions s'inspirent notamment des expériences du Maroc et du Sénégal. Les participants sont appelés à travailler sur les contours institutionnels de la future structure, les mécanismes de représentation ou de désignation de ses membres ainsi que son articulation avec les missions consulaires.

Les travaux devront notamment déboucher sur des propositions de statuts et de règlement intérieur, ainsi que sur un plan d'action précisant les différentes étapes de mise en place du Conseil.

Trois axes de réflexion

Les échanges sont organisés autour de trois groupes thématiques. Le premier porte sur la modernisation et l'efficacité des services consulaires. Le deuxième est consacré à l'accompagnement au retour et à la réintégration socio-économique des Ivoiriens de l'Extérieur. Le troisième s'intéresse à la gouvernance de la diaspora et à la création du Conseil des Ivoiriens de l'Extérieur.

À travers cette démarche, le Gouvernement entend renforcer la protection et l'accompagnement des Ivoiriens vivant hors du territoire national, tout en favorisant leur implication dans le développement du pays.

Les conclusions attendues au terme des trois jours de travaux devraient se traduire par des recommandations prioritaires et un plan d'action à court terme. Ces résultats sont appelés à alimenter les prochaines réformes relatives aux services consulaires et à la gouvernance de la diaspora ivoirienne.

L'ambition affichée est donc double : offrir aux Ivoiriens de l'Extérieur des services consulaires plus efficaces et créer un cadre de dialogue mieux structuré entre la diaspora et l'État.