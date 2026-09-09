Cote d'Ivoire: Sportivement - « Transformer pour durer », quel pari !

Transformer pour durer». C'est la nouvelle promesse de Yacine Idriss Diallo (Yid) au football ivoirien. Le nouveau projet 2026-2030, qui remplace «Rassembler pour développer», selon son concepteur, vise à « permettre au football ivoirien d'être toujours plus performant dans la durée ».

Idriss Diallo, à travers ce programme, entend s'attaquer aux problèmes du football ivoirien. Il prend le pari de faire émerger des clubs plus forts, mieux structurés, bien gérés et plus autonomes financièrement. Il veut faire d'eux de véritables « entreprises sportives ».

Ce qui séduit dans ce projet, c'est que Yid promet de rendre les championnats et les coupes du pays plus attractifs, avec la modernisation de l'expérience des supporters, le développement de la billetterie numérique et le renforcement de la sécurité dans les stades.

La Fif a-t-elle compris que la problématique des stades vides n'est pas l'apanage des clubs ? C'est un défi majeur pour les équipes, mais aussi pour les organisateurs d'événements sportifs, dont la Ligue de football professionnel (Lfp).

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La Fif doit créer les conditions pour que les spectateurs et les supporters jouent leur rôle de douzième homme. Car le stade doit être un lieu de vie.

Pour y parvenir, il faut créer des espaces de divertissement, avec notamment des concerts, des food trucks et des jeux. Pourquoi ne pas déployer le Wi-Fi haute densité dans les stades, proposer la commande de nourriture via une application mobile et intégrer des écrans géants interactifs... ?

Pour attirer un public familial, les clubs allemands, par exemple, étendent la durée de présence du spectateur bien au-delà des 90 minutes de jeu. Avant et après les matchs, les parvis des stades sont animés par des concerts, des espaces de restauration massive et des animations pour enfants, plusieurs heures avant le coup d'envoi. Le match ne doit plus être le seul intérêt.

En tout cas, à Abengourou où il a débuté la tournée de sa campagne à l'intérieur du pays, tout comme à Korhogo, hier, Yacine Idriss Diallo a beaucoup insisté sur sa nouvelle vision axée sur la professionnalisation et l'auto-organisation des clubs.

Après un premier mandat baptisé « Rassembler pour développer », il est temps de consolider les acquis. Du coup, plus qu'un simple slogan, « Transformer pour durer » veut capitaliser sur l'éclat d'un instant pour bâtir une institution forte. Attendons pour voir !