Cote d'Ivoire: Football/Détection des talents - Un tournoi dédié aux jeunes de Bonoua

« Bonoua Talents Foot » est un tournoi de football organisé par Valeurs de Bonoua pour détecter des talents des catégories U16 et U17. L'information a été donnée par les organisateurs, le 5 septembre 2026, à Bonoua, lors du lancement de la compétition, qui se tiendra du 12 septembre au 24 octobre, avec la participation de 12 équipes.

« Notre engagement auprès de la jeunesse est une conviction et une responsabilité. Nous voulons contribuer à offrir à nos jeunes des raisons de croire en leur avenir. Cela passe par la création d'espaces où ils peuvent exprimer leurs talents, apprendre, progresser et saisir des opportunités.

Le sport peut être un formidable vecteur d'espoir et d'ascension. À travers ce tournoi, nous voulons leur dire que leur potentiel compte et que leur avenir mérite d'être accompagné », a déclaré Toussaint Adjobi, parrain de cette première édition et Pdg d'Idt, une structure partenaire.

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Sébastien Wognin, journaliste au département des sports de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (Rti), fils de Bonoua, a exhorté les jeunes à une bonne hygiène de vie, l'une des clés de la réussite d'une carrière de footballeur. « Vous devez bannir la consommation d'alcool, de drogue, de cigarette et de chicha. Car le premier test auquel vous serez exposés en Europe est le dépistage de la drogue », a-t-il insisté.

Il les a invités à travailler avec sérieux et à se donner à fond dans ce tournoi, qui sera suivi par des recruteurs. Une session de formation destinée aux anciens footballeurs sera organisée par la Direction technique nationale (Dtn). Elle sera sanctionnée par la Licence D Caf.