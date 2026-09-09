Tunisie: Korbous - Des glissements rocheux et sableux mettent plusieurs routes en danger

Des chutes de pierres et des dégradations au niveau des ouvrages aménagés dans le lit d'un oued menacent la sécurité des citoyens et des usagers de la route dans la zone d'Aïn El Fekroun, à Korbous, relevant de la délégation de Soliman (gouvernorat de Nabeul), a indiqué le membre du conseil local de Soliman, Mohamed Amine Nouira.

Dans une déclaration à Diwan FM, Nouira a également fait état de glissements rocheux et sableux sur la route locale reliant Korbous à Douala, dans la délégation de Takelsa, appelant à une intervention urgente avant le début de la saison des pluies.

Il a appelé la gouverneure de Nabeul, le commissaire régional au développement agricole ainsi que le directeur régional de l'Équipement à accélérer les interventions et à réaliser les travaux nécessaires pour sécuriser les routes concernées.

Le responsable a également plaidé pour la réouverture de la route régionale n°128 afin de désenclaver la zone et de faciliter les déplacements des citoyens, ainsi que pour le renforcement de la chaussée et la mise en oeuvre de mesures techniques permettant de limiter les glissements de terrain et les éboulements rocheux récurrents.

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Dans nos archives Obésité : Les Tunisiens de plus en plus exposésIl a, enfin, souligné la nécessité d'intervenir au niveau des cours d'eau et de la route reliant Aïn El Atrous, Korbous et Douala, afin de traiter les dégâts constatés et de prévenir de nouveaux effondrements et phénomènes d'érosion.