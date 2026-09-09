Tunisie: Fruits - A combien s'élèvent actuellement les prix de la pastèque, du melon et du raisin

Les prix de plusieurs fruits connaissent actuellement des niveaux variables sur les marchés tunisiens, avec un kilogramme de pastèque rouge vendu autour d'un dinar, contre environ 700 millimes pour le melon et entre 3 et 5 dinars pour le raisin, a indiqué mardi le président de la Chambre régionale des commerçants de fruits et légumes en gros de Ben Arous, Hussein Aissaoui.

Intervenant mardi sur Diwan FM, Aissaoui a précisé que la Tunisie connaît actuellement le pic de la production de raisin, soulignant que le marché devrait être approvisionné, dans les prochains jours, par des quantités de pommes, parallèlement au démarrage de la saison de récolte.

Dans nos archives Kairouan : Des pluies bénéfiques mais des pistes impraticables...Le responsable a, par ailleurs, appelé à la mise en place d'un plafonnement des prix, estimant que cette mesure permettrait aux producteurs de commercialiser leurs récoltes à travers les marchés de gros plutôt que de recourir aux circuits parallèles.