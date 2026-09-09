Tunisie: Rentrée scolaire 2026-2027 - 400 000 élèves bénéficieront de repas scolaires

Le responsable de l'Office des Oeuvres Scolaires, Mustapha Karim Bouamoud, a déclaré que les préparatifs se poursuivent dans les différents établissements éducatifs, foyers et cantines scolaires pour accueillir les élèves lors de la rentrée scolaire 2026/2027.

Poursuite de l'inscription en ligne pour les foyers, les cantines et les bourses scolaires

Lors d'une intervention téléphonique sur les ondes de la Radio Nationale, Mustapha Karim Bouamoud a indiqué que les travaux de maintenance et d'entretien touchent à leur fin. Il a précisé que la plateforme numérique reste ouverte pour l'inscription à distance aux foyers, aux cantines scolaires et pour bénéficier de la bourse scolaire au profit des élèves du collège et du secondaire.

Le responsable a rappelé que l'Office assure le repas scolaire pour 400 000 élèves, en comptant les internes et les demi-internes, dont 300 000 élèves dans le primaire et 100 000 dans les cycles préparatoire (collège) et secondaire.

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Il a reconnu que les services de l'Office s'engagent actuellement dans une course contre la montre afin de garantir l'approvisionnement de tous les magasins qui en dépendent en denrées alimentaires, soulignant que les repas scolaires sont soumis au contrôle sanitaire nécessaire en coordination avec toutes les parties et structures intervenantes.

Dans ce contexte, il a noté que des efforts sont déployés pour surmonter tous les problèmes liés aux ressources humaines, notamment en ce qui concerne les cuisiniers et les ouvriers, et ce après avoir effectué les recrutements nécessaires.

Le responsable de l'Office des Oeuvres Scolaires a également indiqué que le ministère de l'Éducation, en coopération avec le ministère des Transports, travaille à fournir le service de transport scolaire, en particulier le transport scolaire rural, en assurant la flotte nécessaire, qu'elle relève du ministère de l'Éducation ou de celui des Transports.

360 foyers pour accueillir les élèves bénéficiaires des services d'hébergement

D'autre part, l'intervenant a révélé que le réseau des foyers scolaires compte environ 360 établissements, dont les travaux de maintenance et d'entretien ont atteint leurs ultimes phases.

Les gouvernorats tels que Kasserine, Sidi Bouzid, Béja, Jendouba, Siliana et Kairouan figurent parmi les régions enregistrant la plus forte demande d'hébergement scolaire. Il a précisé qu'entre 28 000 et 30 000 élèves devraient bénéficier des services d'hébergement.