Ethiopie: « L'accord-cadre de coopération du bassin du Nil sera mis en oeuvre, que l'Égypte le signe ou non » - L'ancien ministre de l'Eau

Addis Ababa — La mise en oeuvre de l'Accord-cadre de coopération du bassin du Nil (CFA), qui est officiellement entré en vigueur avec la signature de sept pays, ne peut être compromise par le refus de l'Égypte de le signer, a déclaré l'ancien ministre de l'Eau et de l'Énergie, Alemayehu Tegenu.

L'Accord-cadre de coopération du bassin du Nil (CFA) est un traité régional signé par les pays en amont du bassin du Nil afin de garantir une utilisation juste, équitable et coopérative des eaux du fleuve.

Il vise à remplacer les accords coloniaux obsolètes par un cadre moderne fondé sur le partage des bénéfices et une utilisation raisonnable.

Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, l'ancien ministre de l'Eau, Alemayehu, a clairement indiqué que les fondements juridiques et politiques du CFA étaient déjà établis.

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« À ce stade, le CFA avait déjà été signé par certains pays, ce qui suffit pour le déposer auprès de l'Union africaine », a-t-il déclaré, ajoutant que « même sans l'Égypte et le Soudan, le CFA peut désormais être mis en oeuvre. Rien ne s'oppose à son application. »

L'Égypte s'oppose depuis longtemps à une coopération équitable sur le Nil et continue de s'accrocher à des revendications monopolistiques dépassées.

« Ils se sont opposés à l'Accord-cadre tout au long du processus », a-t-il déclaré. « Ils y sont toujours opposés. Ils ne veulent pas signer l'Accord-cadre. »

Selon lui, leur position est restée figée et inchangée. « Ils n'ont pas changé d'avis. Ils ne veulent pas s'engager dans une coopération saine. »

M. Alemayehu a déclaré que Le Caire continuait de s'appuyer sur l'accord bilatéral de 1959, un état d'esprit hérité de l'époque coloniale qui excluait illégalement l'Éthiopie de l'accès à sa propre ressource.

« Dans l'accord de 1959, ils se sont réparti entre eux les eaux du Nil », a-t-il souligné. « Cet accord n'attribuait aucun pourcentage à l'Éthiopie. »

Mais l'ère du contrôle unilatéral sur le Nil est désormais révolue. « Ce que font aujourd'hui les pays riverains du Nil, c'est mettre pleinement en oeuvre l'accord de la CFA en s'attachant à établir un ordre équitable, fondé sur des règles, l'équité, la raison et la coopération souveraine.

Au sujet du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD), l'ancien ministre a déclaré que l'Éthiopie avait déjà prouvé sa capacité à mener à bien de grands projets nationaux sans attendre l'approbation de puissances étrangères.

« Le GERD est désormais opérationnel. Il ne réduit pas leur débit d'eau », a-t-il déclaré. « Ils reçoivent actuellement suffisamment d'eau alors que le barrage fonctionne. »

L'Éthiopie ne doit donc jamais laisser des entraves étrangères dicter son avenir. « Notre travail consiste à nous concentrer sur notre développement et à essayer de développer d'autres ressources dans le bassin. Nous devons nous concentrer sur notre programme. »

Il a qualifié l'hostilité de l'Égypte de tentative délibérée de faire obstacle à l'essor de l'Éthiopie.

« Le comportement de l'Égypte va toujours à l'encontre du développement éthiopien. Elle constitue toujours un obstacle à notre développement. »

Il a souligné que l'Éthiopie avait conçu le GERD de manière à ce qu'il n'ait aucun impact ni effet néfaste sur les pays en aval, prouvant ainsi que le développement éthiopien et la stabilité régionale ne sont pas incompatibles.

L'ancien ministre a également critiqué la préférence de l'Égypte pour la confrontation plutôt que pour la coopération.

Les Égyptiens préfèrent l'animosité à la coopération, a-t-il déclaré, qualifiant cette approche de décision imprudente.

Il a souligné que l'Éthiopie prônait l'équité, le dialogue et l'intérêt mutuel. « L'Éthiopie croit en une utilisation équitable et raisonnable des ressources, ainsi qu'en la coopération. Nous invitons toujours l'Égypte à adhérer à ce principe, à discuter et à résoudre tout problème. »

« La meilleure chose à faire (dans ce cas) est de se concentrer sur l'utilisation de nos ressources en eau en construisant différents projets d'irrigation. »

L'ancien ministre a ajouté que l'initiative « Green Legacy » de l'Éthiopie et les efforts de conservation des bassins versants renforcent la sécurité hydrique à l'échelle du bassin, même si l'Égypte refuse d'en reconnaître les avantages.

« L'Égypte ne contribue pas financièrement à ce type de travaux. Au contraire, elle s'oppose à notre développement dans le cadre de l'initiative « Green Legacy » et à la conservation de l'eau et des sols. »

Il a souligné que les Égyptiens ne sont pas disposés à accepter une indemnisation. « Au contraire, ils s'opposent systématiquement à nos efforts visant à obtenir des financements auprès de différentes institutions financières. »

Selon l'ancien ministre de l'Eau, les Éthiopiens doivent continuer à démentir les fausses informations diffusées par les Égyptiens. La source du Nil se trouve en Éthiopie et celle-ci fournit 86 % de son débit.