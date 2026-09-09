Ethiopie: « Le pays se construit un avenir radieux, porté par ses valeurs autochtones et l'unité multinationale » - Le Premier ministre Abiy

Addis Ababa — L'Éthiopie façonne activement un avenir radieux grâce à ses valeurs autochtones et à ses initiatives nationales stratégiques, a annoncé aujourd'hui le Premier ministre Abiy Ahmed.

Le Premier ministre Abiy a tenu ces propos dans un message publié sur sa page officielle X le 9 septembre, soit le 4 Pagume du calendrier éthiopien, célébré à l'échelle nationale comme la « Journée de l'harmonie » dans le cadre de la période de cinq jours précédant le Nouvel An éthiopien.

Soulignant le rôle fondamental de la cohésion nationale et d'une philosophie commune, il a noté que l'unité restait au coeur de la trajectoire du pays.

« En nous appuyant sur ces valeurs transmises de génération en génération et sur notre philosophie du Medemer (synergie), nous avons posé des fondations inébranlables pour l'unité multinationale », a déclaré le Premier ministre Abiy.

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Le Premier ministre a désigné les projets nationaux concrets comme des moteurs clés de l'intégration sociale et économique.

« Grâce à des actions concrètes, allant du lancement du dialogue national historique à la mise en oeuvre de projets de développement de corridors centrés sur l'humain, de programmes de volontariat et de l'initiative Green Legacy, nous avons prouvé que l'unité transforme les récits communs en succès collectifs », a-t-il déclaré.

Soulignant l'objectif plus large de ces initiatives, le Premier ministre Abiy an mis en avant la dynamique en faveur de l'indépendance économique et de la croissance inclusive.

« Nous ne nous contentons pas de bâtir une nation inclusive et économiquement autonome ; nous libérons le potentiel collectif de tous les Éthiopiens alors que nous avançons ensemble vers la prospérité », a souligné le Premier ministre Abiy.

En conclusion de son message, il a réaffirmé l'identité commune de la nation et son engagement en faveur du progrès, en déclarant : « Un peuple, une grande nation, l'Éthiopie ! »