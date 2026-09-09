Ethiopie: Le président invite les investisseurs qatariens à s'engager dans divers secteurs d'investissement

9 Septembre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le président Taye Atske Selassie a invité les investisseurs qatariens à s'impliquer dans divers secteurs d'investissement en Éthiopie et a appelé au renforcement des relations commerciales et d'investissement entre les deux pays.

Le président Taye s'est entretenu aujourd'hui avec Ali Bin Abdullatif Al Misnad, membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce du Qatar, en marge du Congrès annuel sur l'investissement (AIM Congress) qui se tient actuellement à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

Au cours de leur entretien, une attention particulière a été accordée aux moyens permettant aux investisseurs qatariens d'accroître leur présence en Éthiopie, notamment dans les domaines de l'agriculture, de la santé, du développement des infrastructures, des services de conseil et d'autres opportunités d'investissement.

Le président Taye a présenté les mesures prises par le gouvernement éthiopien pour attirer les investisseurs étrangers et créer un environnement propice à l'investissement.

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Il a également appelé les investisseurs qatariens à s'impliquer dans le secteur de l'investissement en Éthiopie et à contribuer au renforcement des liens commerciaux et d'investissement entre les deux pays.

Ali Bin Abdullatif Al Misnad, membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce du Qatar, a déclaré que les investisseurs qatariens étaient intéressés par des projets dans les secteurs de la santé, de l'agriculture, des infrastructures, du numérique, des services de conseil et autres en Éthiopie.

Il a déclaré que la chambre s'efforcerait d'encourager les investisseurs qatariens à tirer parti des opportunités d'investissement intéressantes qui s'offrent à eux en Éthiopie et à renforcer encore les relations commerciales et d'investissement entre les deux pays.

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