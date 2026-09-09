Sénégal: Souveraineté alimentaire - Le Premier ministre pour une montée en puissance des coopératives agricoles

Produire davantage, transformer plus et sécuriser l'alimentation. C'est la doctrine annoncée le 8 septembre 2026 par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo lors de sa Déclaration de politique générale. Devant la représentation nationale, il a indiqué que la souveraineté alimentaire est une priorité stratégique de l'Agenda national de transformation.

«Elle passera par la montée en puissance des Coopératives agricoles communautaires, la maîtrise de l'eau, la mécanisation adaptée, les aménagements hydroagricoles, les agropoles et la relance des filières stratégiques », a déclaré M. Lo. Il a souligné que conservation, stockage et transformation locale seront renforcés dans le cadre de contrats-programmes couvrant toute la chaîne de valeur.

Pour le riz de la Vallée du Fleuve Sénégal, a ajouté le Premier ministre, l'État accompagnera l'entente entre producteurs, riziers, importateurs et commerçants afin que plus aucun kilogramme de riz local ne reste invendu. Ahmadou Al Aminou Lo a confié que l'examen de la loi agro-sylvo-pastorale et par l'Assemblée nationale revêt, à cet égard, un caractère urgent.

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«À l'horizon 2029, la production locale devra couvrir 64 % des besoins en riz, 114 % en pomme de terre, 100 % en oignon, 96 % en viande et 40 % en lait. Les revenus des ménages agricoles devront progresser de 25 % par rapport à la situation de référence. Le nombre moyen de mois d'activité productive rentable passera de trois à cinq, grâce à la mobilisation de l'eau sur 320.000 hectares et à la création de 100 coopératives agricoles communautaires », a dit le chef du gouvernement. En plus, la couverture des besoins en semences certifiées atteindra 65 % en 2030, et 1.500 centres de gestion des équipements et infrastructures rurales soutiendront la modernisation de l'agriculture et de l'élevage.