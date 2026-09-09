Cote d'Ivoire: Climat - Le pays muscle ses négociateurs francophones avant la COP31

À l'approche de la COP31 prévue en novembre en Turquie, Abidjan accueille, du 8 au 11 septembre 2026, un atelier international destiné à renforcer les capacités des négociatrices et négociateurs francophones sur les changements climatiques.

La bataille climatique se prépare aussi dans les salles de négociation. À deux mois de la 31e Conférence des Parties sur les changements climatiques (COP31), la Côte d'Ivoire entend contribuer au renforcement de la capacité des pays francophones à mieux défendre leurs intérêts dans les grandes négociations internationales.

C'est dans cette perspective que le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Abou Bamba, a procédé, mardi 8 septembre 2026, à l'ouverture officielle de l'atelier international de renforcement des capacités des négociatrices et négociateurs francophones sur les changements climatiques. La cérémonie s'est tenue à l'Auditorium de la Primature, à Abidjan.

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Organisée du 8 au 11 septembre, cette rencontre est mise en oeuvre en partenariat avec l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), à travers l'Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD). Elle réunit des acteurs engagés dans les négociations climatiques avec l'ambition de consolider leurs connaissances, leurs stratégies et leur capacité d'intervention dans les différents processus internationaux.

Porter les priorités de l'Afrique

Au-delà du renforcement des connaissances techniques, l'atelier vise à mieux outiller les délégations francophones afin qu'elles puissent porter de manière plus efficace les priorités et préoccupations de l'Afrique dans les discussions internationales sur le climat.

Pour les pays africains, ces négociations revêtent une importance particulière. Vulnérable aux effets des changements climatiques, le continent doit simultanément répondre aux impératifs de développement, de transition écologique, de financement climatique et d'adaptation.

Dans ce contexte, la maîtrise des mécanismes de négociation constitue un enjeu stratégique. Il s'agit pour les délégations francophones de mieux préparer leurs positions, de renforcer leur capacité à défendre des intérêts communs et de contribuer à la recherche de compromis susceptibles de déboucher sur des engagements concrets.

Cap sur Antalya

Cette montée en puissance intervient à quelques semaines de la COP31, prévue du 9 au 20 novembre 2026 à Antalya, en Turquie. La conférence constituera une nouvelle étape majeure dans les discussions internationales destinées à accélérer l'action contre les changements climatiques.

À travers cet atelier, la Côte d'Ivoire entend ainsi contribuer à une meilleure préparation des négociateurs francophones et à une participation africaine davantage structurée.

L'enjeu sera également de faire entendre une voix francophone plus cohérente dans les négociations et de défendre des résultats à la hauteur des défis auxquels sont confrontés les pays africains.

Pour Abidjan, le renforcement des compétences des négociateurs apparaît donc comme un préalable à une diplomatie climatique plus efficace. À l'approche de la COP31, l'objectif est clair : mieux maîtriser les règles du jeu pour mieux défendre les intérêts de l'Afrique.