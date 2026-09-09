Cote d'Ivoire: Festibo 14 - Bouna se prépare à vibrer au rythme des arts et des traditions

Du 30 novembre au 5 décembre 2026, la 14e édition du Festival des arts et cultures du Bounkani réunira à Bouna artistes, acteurs culturels et populations autour d'un programme mêlant culture, éducation, sport, tourisme et actions sociales.

Le rendez-vous est désormais fixé. La ville de Bouna accueillera, du 30 novembre au 5 décembre 2026, la 14e édition du Festival des arts et cultures du Bounkani (Festibo). Une nouvelle édition qui entend célébrer la richesse du patrimoine culturel de cette région du Nord-Est ivoirien, tout en ouvrant le débat sur plusieurs préoccupations qui touchent les populations.

L'annonce a été faite par le commissariat général du festival, vendredi 4 septembre 2026.

Initiée par le Conseil régional du Bounkani, en collaboration avec l'Ong L'Étoile du Bounkani (Eboni), cette édition s'annonce particulièrement éclectique.

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La jeunesse au cœur de la programmation

Le Festibo entend d'abord transmettre le goût des arts et de la culture aux plus jeunes. Le volet « Festibo Jeune Public » proposera ainsi aux élèves des écoles primaires, collèges et lycées des ateliers d'initiation au conte, à la lecture vivante, au chant choral et au théâtre.

Des jeux-kermesses viendront également agrémenter ces activités.

Les jeunes filles bénéficieront, pour leur part, d'un espace d'échanges à travers le panel « Focus Girls ». Santé sexuelle et reproductive, grossesses en milieu scolaire et VIH-Sida seront au coeur des discussions.

Les parents d'élèves et les enseignants ne seront pas en reste.

Un atelier consacré aux troubles du langage et des apprentissages scolaires sera organisé avec l'appui de l'Association professionnelle des orthophonistes de Côte d'Ivoire (Apoci).

Culture et préoccupations locales

Au-delà de la célébration artistique, le Festibo veut également s'impliquer dans les problématiques qui affectent la région. Un panel sera consacré à l'exploitation minière dans le Bounkani, tandis qu'un spectacle intitulé « Les assoiffés du métal jaune » sera présenté dans plusieurs localités dans le cadre de la sensibilisation contre l'orpaillage clandestin.

Le festival offrira également une vitrine aux artistes avec l'ouverture du village Festibo et ses concerts. Les rues de Bouna seront, elles aussi, investies par les artistes à travers la parade « Rue des rythmes du Bounkani ».

Le tourisme figurera également en bonne place dans la programmation, avec un circuit destiné à faire découvrir aux festivaliers un site touristique de la région.

Sport, paix et solidarité

Le sport constituera un autre temps fort de cette édition. Au programme, notamment, la « Nuit du Maracana » et une marche placée sous le thème : « Forces de défense et de sécurité et population, ensemble pour la paix ».

Le volet social se traduira par des dons de vivres et de non-vivres à la Maison d'arrêt et de correction de Bouna ainsi qu'à l'hôpital général de Bouna.

La cérémonie officielle de clôture est prévue au complexe sportif de Bouna, en présence de personnalités, d'artistes et d'acteurs culturels ivoiriens et étrangers.

Pour le commissaire général Dah Germain, cette 14e édition se veut plus qu'un simple rendez-vous festif.

Elle ambitionne de valoriser le patrimoine culturel du Bounkani tout en offrant un cadre de dialogue sur des questions sociales, éducatives, environnementales et sécuritaires qui concernent directement les populations.

À travers cette programmation, le Festibo 14 entend ainsi faire de la culture un espace de transmission, de sensibilisation et de rapprochement entre les communautés. Rendez-vous est donc pris à Bouna, du 30 novembre au 5 décembre 2026.