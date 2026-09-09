Cote d'Ivoire: UFHB - Une licence professionnelle en droit du contentieux et du conseil ouvre en septembre 2026

La Faculté des sciences juridiques, administratives et politiques de l'Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB) de Cocody ouvre, à partir de septembre 2026, une nouvelle licence professionnelle en Droit du contentieux et du conseil, au titre de l'année académique 2026-2027.

Une nouvelle opportunité de formation s'offre aux futurs étudiants en droit. La Faculté des sciences juridiques, administratives et politiques de l'Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB) de Cocody lance, dès septembre 2026, une licence professionnelle en Droit du contentieux et du conseil.

Accessible en première année, cette formation vise à doter les étudiants de compétences directement mobilisables dans le monde professionnel, à travers une spécialisation articulée autour de deux axes majeurs : le contentieux et le conseil.

La formation est ouverte aux titulaires du baccalauréat, toutes séries confondues, ainsi qu'aux candidats détenteurs d'un diplôme équivalent. Pour cette première promotion, 80 places sont disponibles. Le coût de la formation est fixé à 850 000 francs CFA par année académique.

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Les candidatures du 1er au 15 septembre

Les candidats intéressés sont invités à déposer leur dossier de candidature auprès de l'UFR des sciences juridiques, administratives et politiques (SJAP), du 1er au 15 septembre 2026.

Le dossier de sélection comprend notamment une photocopie légalisée de l'attestation ou de la collante du baccalauréat, ou d'un diplôme équivalent, une lettre de motivation adressée à Monsieur le Doyen, ainsi qu'une photocopie de la pièce d'identité.

Les candidats devront également s'acquitter de 20 000 francs CFA de frais de candidature, payables à la comptabilité de l'UFR SJAP.

À l'issue du dépôt des dossiers, les candidats seront soumis à un test de sélection prévu le 16 septembre 2026. Les résultats sont annoncés pour le lundi 21 septembre 2026.

Les candidats déclarés admis pourront débuter les enseignements dès le mardi 22 septembre 2026, date retenue pour le démarrage des cours.

Une formation axée sur l'employabilité

À travers cette nouvelle licence professionnelle, l'UFHB entend diversifier son offre de formation dans le domaine juridique et renforcer la dimension professionnelle de ses cursus.

Le programme devrait permettre aux étudiants de développer des compétences adaptées aux exigences du secteur juridique, particulièrement dans les domaines du contentieux et du conseil.

Cette orientation répond également à « l'exigence d'employabilité fixée par l'État aux universités ivoiriennes », selon le doyen Abraham Gadji, professeur titulaire à l'UFR de droit.

Avec cette nouvelle formation, l'Université Félix Houphouët-Boigny enrichit ainsi son offre académique pour l'année 2026-2027 et propose aux titulaires du baccalauréat une nouvelle voie pour entreprendre des études juridiques à forte orientation professionnelle.