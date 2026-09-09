Afrique: Ligue des champions CAF - Les Aigles du Congo dépêchent une première délégation à Kigali

Une première délégation du FC Les Aigles du Congo quitte Lubumbashi ce mercredi 9 septembre à destination de Kigali, au Rwanda, en prévision du match retour du premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF face à l'APR FC, prévu vendredi 11 septembre à 18 heures, heure de Goma (17 heures à Kinshasa).

Le secrétaire général du club, Olivier Pengongo, a démenti les informations faisant état d'un refus d'hospitalité du Rwanda à l'égard de la délégation congolaise.

Joint mercredi matin par Radio Okapi, il a indiqué que la Fédération rwandaise de football avait confirmé auprès de son homologue congolaise que les Aigles du Congo étaient attendus à Kigali.

« La Fédération rwandaise a écrit à la Fédération congolaise pour préciser que l'équipe des Aigles du Congo est bien attendue à Kigali et qu'il faudrait simplement observer les mesures sanitaires afin de prévenir tout risque lié à l'épidémie de la maladie à virus Ebola », a déclaré Olivier Pengongo.

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Selon le dirigeant, les exigences des autorités rwandaises concernent principalement le respect des mesures sanitaires, dans un contexte de vigilance liée à l'épidémie d'Ebola.

Une équipe d'avance à Kigali

Une équipe d'avance doit également rejoindre Kigali ce mercredi afin de préparer l'arrivée des joueurs et du staff technique, notamment en ce qui concerne les conditions d'accueil et de séjour.

« Une équipe d'avance va certainement atterrir à Kigali ce soir pour s'assurer non seulement des conditions d'accueil, mais également des possibilités de séjourner dans de bonnes conditions en vue de ce match capital », a précisé Olivier Pengongo.

Les Aigles du Congo abordent cette rencontre avec un avantage d'un but acquis lors du match aller disputé à Lubumbashi. Le club kinois devra préserver cet avantage pour poursuivre son parcours en Ligue des champions de la CAF.

Le déplacement intervient alors que le Rwanda maintient des restrictions à sa frontière avec la RDC dans le contexte de l'épidémie de maladie à virus Ebola.