Congo-Kinshasa: Plus de 25 décès liés à la malnutrition signalés dans la zone de santé de Pendja au Mai-Ndombe

Plus de 500 personnes sont affectées par la malnutrition dans la zone de santé de Pendja, dans le territoire de Kiri, au Mai-Ndombe. Au moins 25 décès liés aux conséquences de la malnutrition y ont déjà été signalés, selon les données de santé publique rapportées par les autorités sanitaires locales mardi 8 septembre.

La communauté autochtone pygmée figure parmi les populations les plus touchées par cette situation.

Le médecin chef de la zone de santé de Pendja, le docteur Gustave Bola, alerte sur la dégradation de l'état nutritionnel de la population locale. Il appelle à une mobilisation rapide de ressources pour répondre aux besoins des personnes affectées.

« Il faut mobiliser sans délai des ressources d'urgence », insiste le médecin, qui demande l'appui des autorités, des organisations humanitaires et des bailleurs de fonds.

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Il sollicite notamment l'acheminement de produits destinés à la prise en charge nutritionnelle et médicale des personnes touchées.

Un appel à la prévention

Face à l'ampleur des besoins et à la mortalité enregistrée, les autorités sanitaires locales tirent la sonnette d'alarme et demandent une réponse humanitaire immédiate.

Le docteur Gustave Bola insiste sur la nécessité de mobiliser sans délai des ressources d'urgence. Il appelle les autorités compétentes, les organisations humanitaires et les bailleurs de fonds à acheminer des produits de prise en charge nutritionnelle et médicale.

Il préconise également la mise en oeuvre d'actions communautaires axées sur la prévention de la malnutrition afin de stopper la chaîne de contamination et réduire le risque de nouveaux décès.