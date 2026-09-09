Congo-Kinshasa: Le bilan actualisé s'élève à 3 175 morts sur 6 600 cas confirmés

Plus de 6 600 cas confirmés et plus de 3 000 décès liés à la maladie à virus Ebola ont été enregistrés en quinze semaines en République démocratique du Congo (RDC), avec comme principal foyer la province de l'Ituri. Selon le rapport de situation n°114 de la Task Force présidentielle Ebola, consulté par Radio Okapi mardi 8 septembre, le taux de létalité a atteint 48,1 %.

Une épidémie sans vaccin ni traitement homologué

Cette épidémie est causée par la souche Bundibugyo, pour laquelle il n'existe à ce jour ni vaccin ni traitement spécifique homologué. Cette situation complique davantage la prise en charge des personnes infectées.

Au 5 septembre, les autorités sanitaires ont enregistré 82 nouveaux cas, dont 32 décès communautaires. La province de l'Ituri concentre à elle seule 49 nouveaux cas, contre 31 au Nord-Kivu.

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L'Ituri reste l'épicentre de l'épidémie

L'épidémie s'est désormais propagée à 61 zones de santé sur les 151 que compte le pays, réparties dans six provinces. L'Ituri demeure l'épicentre de la maladie, avec 80,6 % des cas confirmés recensés à l'échelle nationale.

Malgré l'ampleur de la crise sanitaire, 1 548 patients ont été déclarés guéris. Par ailleurs, 851 personnes sont actuellement en isolement ou prises en charge dans des centres de traitement Ebola.

Avec près d'un cas confirmé sur deux se soldant par un décès, la progression de l'épidémie continue de mettre à rude épreuve le dispositif national de riposte, en particulier dans les provinces les plus touchées.

Un plan d'urgence lancé pour renforcer la riposte

Début septembre 2026, le Gouvernement congolais et ses partenaires humanitaires ont lancé un plan stratégique d'urgence de six mois visant à renforcer le dépistage précoce, la recherche des contacts et l'engagement communautaire.

Toutefois, plusieurs facteurs continuent de freiner le contrôle efficace de l'épidémie, notamment :

l'insécurité persistante dans l'Est du pays

la forte mobilité des populations

le recours aux structures de soins informelles.

Ces contraintes compliquent les efforts des autorités sanitaires pour endiguer la propagation du virus.