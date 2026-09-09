Congo-Kinshasa: SOS des commerçants victimes d'incendie à Bukavu

Près de 80 opérateurs économiques du marché de Kadutu, à Bukavu, se retrouvent aujourd'hui au chômage. Ils font partie des victimes de l'incendie survenu dimanche 6 sepembte 2026 sur l'avenue Virunga, dans le quartier Nyamugo. Selon des sources locales, une galerie de 66 portes abritant des boutiques ainsi que quatre dépôts et débits de boissons a été entièrement réduite en cendres.

Les ménages touchés appellent l'État à intervenir en leur faveur, un cri d'alarme relayé par la société civile.

Sur le lieu du drame, ce qui était autrefois un espace animé, rythmé par les allers-retours des vendeurs et des acheteurs, ressemble désormais à une zone désertée. Les commerçants, plongés dans la précarité, sont désespérés. Toutes leurs marchandises ont été calcinées, certaines même volées pendant l'opération de secours.

Pour la cheffe du quartier Nyamugo, Claudine Mulengwa, la situation est difficile à vivre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Il y avait beaucoup de choses dans ces galeries-là. Et puis, nous avons trouvé 8 dépôts aussi, dont 4 calcinés et 4 dépôts aussi endommagés. C'est une situation-là très, très déplorable ! », a-t-il regretté.

De son côté, Hypocrate Marume, habitant de Bukavu, estime que ces personnes ont besoin d'un appui urgent. Il rappelle que c'est grâce aux activités entrepreneuriales que Bukavu parvient encore à résister aux effets de la guerre :

« Nous lançons l'appel aux organisations humanitaires locales et internationales de voir dans les possibles commentaires. Est-ce qu'on peut venir au secours de ces familles, de ces opérateurs économiques qui sont sans abri, qui ont perdu tous leurs biens durant le cas de cet incendie ? »

Cet incendie de Kadutu a jeté une centaine de familles dans la rue, en plus des boutiques et des dépôts détruits par les flammes.