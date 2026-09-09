Afrique de l'Ouest: UEMOA - L'inflation ressort à 1,7 % en août 2026

Le Gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), Jean-Claude Kassi Brou, a présidé ce 09 septembre 2026, l'ouverture de la troisième session du Comité de politique monétaire de l'année 2026. Ce rendez-vous se tiendra, selon lui, dans un contexte marqué par les effets de la crise au Moyen-Orient qui ont perturbé les chaînes d'approvisionnement et renchéri les coûts.

Un contexte qui, d'après lui, n'est pas resté sans conséquences pour les économies de l'UEMOA. Le secteur énergétique a été affecté avec le relèvement des prix du carburant dans 7 des 8 pays membres. Le taux d'inflation de l'Union est ressorti à 0,4 % en glissement annuel au deuxième trimestre de 2026, contre 0,2 % au trimestre précédent. Cette inflation, soutient M. Brou, a progressé pour atteindre 1,2 % en juillet et 1,7 % en août 2026.

Cette accélération, selon le Gouverneur de la BCEAO, a été favorisée par la hausse des prix du transport, du logement et de certains produits alimentaires, notamment la viande, les poissons et les légumes. Pour le reste de l'année 2026, cette dynamique haussière des prix devrait se poursuivre, du fait notamment des impacts négatifs de la crise au Moyen-Orient.

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Au niveau des finances publiques, le déficit budgétaire global au premier semestre 2026 est ressorti à 3,4 % du PIB, contre 3,2 % un an plus tôt. Pour l'année 2026, il a été révisé à la hausse comparativement aux prévisions réalisées au mois de juin 2026, en raison notamment des mesures prises par les États membres pour atténuer les effets socio-économiques de l'impact de la crise au Moyen-Orient sur les populations.

Pour ce qui est de l'équilibre extérieur de l'Union, il est demeuré stable pour le deuxième trimestre 2026. « Pour l'année 2026, le profil des comptes extérieurs devait refléter l'évolution moins favorable des termes de l'échange consécutifs aux tensions géopolitiques. Sur le marché monétaire, les conditions se sont globalement assouplies au deuxième trimestre 2026, portées par une liquidité bancaire confortable et la réduction de 25 points de base des taux directeurs de la BCEAO », a dit Jean-Claude Kassi Brou.