Sénégal: Ahmadou Al Aminou Lo - «Le traitement de la dette n'est pas de l'ajustement structurel»

Le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo, a précisé lors de sa déclaration de politique générale qu'il n'y avait pas d'ajustement structurel au Sénégal.

Selon le Premier ministre, en raison du niveau d'endettement du Sénégal, « il est nécessaire d'assainir le cadre macroéconomique en traitant la dette ».

« Il n'y a pas d'ajustement structurel. Il faut un traitement de la dette. Si nous ne la traitons pas, nous pouvons nous retrouver dans des situations inextricables », a affirmé M.Lo. Ce dernier qui dit constater une certaine incompréhension précise dès lors que « le traitement de la dette n'est pas de l'ajustement ».

Cette précision apportée par le Premier ministre lors de sa deuxième prise de parole intervient dans un contexte où la perception d'un éventuel ajustement structurel, relayée notamment par la presse et les réseaux sociaux commençait, à s'ancrer dans l'opinion.