Sénégal: Ahmadou Al Aminou Lo - «Le traitement de la dette n'est pas de l'ajustement structurel»

9 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)

Le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo, a précisé lors de sa déclaration de politique générale qu'il n'y avait pas d'ajustement structurel au Sénégal.

Selon le Premier ministre, en raison du niveau d'endettement du Sénégal, « il est nécessaire d'assainir le cadre macroéconomique en traitant la dette ».

« Il n'y a pas d'ajustement structurel. Il faut un traitement de la dette. Si nous ne la traitons pas, nous pouvons nous retrouver dans des situations inextricables », a affirmé M.Lo. Ce dernier qui dit constater une certaine incompréhension précise dès lors que « le traitement de la dette n'est pas de l'ajustement ».

Cette précision apportée par le Premier ministre lors de sa deuxième prise de parole intervient dans un contexte où la perception d'un éventuel ajustement structurel, relayée notamment par la presse et les réseaux sociaux commençait, à s'ancrer dans l'opinion.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.