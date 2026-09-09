Cote d'Ivoire: PND 2026-2030 - L'appel du Président Ouattara entendu, les investisseurs étrangers se bousculent au pays

Le Forum économique germano-ivoirien du 8 septembre 2026 à Abidjan n'est pas un événement isolé. C'est la preuve la plus récente que l'appel lancé par le Président Alassane Ouattara, lors du Groupe Consultatif des 8 et 9 juillet 2026 à Abidjan, qui a mobilisé 80 milliards de dollars, a été entendu.

Ce Pnd 2026-2030 est le plus ambitieux de l'histoire du pays : 114 838,5 milliards de Fcfa d'investissements, 810 projets structurants, 7 clusters industriels prioritaires pour atteindre 7,2% de croissance moyenne, 4 500 dollars de Pib (Produit intérieur brut) par habitant et un taux de pauvreté sous les 20%. Son équation est connue : 70,2% du financement, soit 80 614 milliards, doit venir du secteur privé.

Dans cette dynamique, le choix de Berlin est stratégique en plusieurs points. Après avoir séduit Paris (3,91 milliards d'euros d'échanges) et Bruxelles avant juillet, la Côte d'Ivoire vise désormais l'Allemagne pour une raison stratégique. Si d'autres partenaires apportent le volume financier, Berlin apporte la technologie industrielle que réclame le Pnd : machines-outils, transition énergétique, chimie, agro-industrie et formation professionnelle duale.

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De son côté, la Côte d'Ivoire arrive avec un argumentaire solide : 10e économie d'Afrique subsaharienne, dette maîtrisée à 57% du PIB, déficit contenu à 3%, Ide (Investissements directs étrangers) passés à 3,9% du Pib, notée Ba2 stable par Moody's, et porte d'entrée sur un marché de 400 millions de consommateurs de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao). Le Forum germano-ivoirien matérialise ainsi la consigne présidentielle de "transformer cette confiance en des réalisations tangibles : davantage d'écoles, d'hôpitaux, de routes, d'emplois".

Pour rappel , la séquence chinoise avait déjà donné le ton le 31 juillet dernier. Ce Forum germano-ivoirien n'est donc que le second grand rendez-vous post-Groupe Consultatif. La première offensive avait été chinoise. Puisque la Chambre des entreprises chinoises (Cec-CI) avait déjà annoncé son alignement sur le Pnd 2026-2030. Puis fin août à Shanghai, le Centre de promotion des investissements privés (Cepici), conduit par Solange Amichia, a organisé une Table ronde sur les opportunités du Pnd en marge du salon InterTextile.

Les résultats ont été immédiats : le géant XINYI GLASS a annoncé un projet de 150 millions de dollars pour une usine de pare-brise automobile à Abidjan, une première en Afrique, et le groupe QIYIA s'est positionné sur les mines et la sidérurgie, tout en devenant sponsor du Salon international des ressources extractives et énergétiques (Sirexe). Le Cepici avait d'ailleurs recensé à lui seul 7 179 milliards Fcfa d'intentions lors du Groupe consultatif.

Cette dynamique se poursuivra avec un grand Forum économique Côte d'Ivoire-Chine annoncé pour novembre 2026 à Abidjan. De Shanghai à Berlin, la mécanique de suivi prévue par le communiqué final du 9 juillet pour "assurer la transformation des engagements en investissements effectifs" est en marche. L'appel du Président Ouattara a été entendu.