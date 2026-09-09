Togo: Un peu d'empathie pour les patients

Face au mauvais accueil réservé aux patients dans les centres de santé publics, les autorités ont décidé d'agir en misant sur la pédagogie avant d'envisager des sanctions.

« Ce désordre doit cesser », a lancé le ministre de la Santé, Jean-Marie Tessi, qui multiplie les visites dans les visites dans les hôpitaux et dispensaires de la Capitale.

Devant le personnel médical, il opte pour un ton à la fois ferme et mobilisateur, appelant le personnel à faire de l'accueil, de l'écoute et de la qualité des soins des exigences quotidiennes.

« Le service public de santé doit rester humain, professionnel et accessible à tous. Chaque patient doit pouvoir être accueilli avec dignité et bénéficier du meilleur de l'engagement des professionnels de santé », a-t-il déclaré.

Tout patient doit être considéré comme une personne en détresse, que le personnel se doit d'accompagner du mieux possible.